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OEA realiza sesión extraordinaria sobre la crisis humanitaria en Venezuela

OEA realiza sesión extraordinaria sobre la crisis humanitaria en Venezuela
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El Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos sostuvo este miércoles marzo 27 una reunión especial, solicitada por Colombia, Costa Rica y EEUU, para dar seguimiento a los últumos acontecimientos y a la evolución de la crisis humanitaria en Venezuela. Gricel González nos informa.

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EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS SOSTUVO ESTE MIÉRCOLES MARZO 27 UNA REUNIÓN ESPECIAL, SOLICITADA POR COLOMBIA, COSTA RICA Y ESTADOS UNIDOS, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS Y A LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS HUMANITARIA EN VENEZUELA. NICARAGUA, VENEZUELA, Y SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS FUERON LOS ÚNICOS PAÍSES QUE RECHAZARON LA REUNIÓN ESPECIAL.

LIZA VISCIDI, ESPECIALISTA EN TEMAS ENERGÉTICOS EN AMÉRICA LATINA DIJO EN EL PLENO DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS QUE LOS APAGONES QUE SE VIENEN PRESENTANDO EN VENEZUELA SON PRODUCTO DEL MAL MANEJO Y LA CORRUPCIÓN.

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