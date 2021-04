Régimen quiere hacerle un juicio sumario a joven que repartió caramelos a niños

La campaña #LuzDeAlarma, que llamó a los cubanos a encender la luz de su celular en la noche del jueves en contra del llamado a la continuidad del VIII congreso del Partido Comunista, sobrepasó las expectativas de sus organizadores.

Así lo afirmó a Radio Martí uno de los impulsores de la iniciativa, el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide.

“Lo que se está viendo en las redes es sólo un porciento de la cantidad de personas que ayer encendieron su luz de alarma con la intención de dejar claro que el Partido Comunista no es Cuba, que Cuba somos todos los cubanos y que el Partido Comunista representa un número de cubanos bien pequeño en esta nación”, aseguró Ferrer.

Según el líder de UNPACU, el nivel de participación popular en esta campaña supera con creces los testimonios que aparecen publicados, tanto en Facebook como en Twitter, Instagram y el resto de las redes sociales.

“Por la cantidad de personas que me llaman y me dicen: ‘yo hice ayer lo de la luz, yo encendí una vela, yo encendí un mechón’, ¡hasta en el campo!, explica José Daniel Ferrer, “yo encendí una bombilla, porque no tengo celular…”

Sobre la relevancia del acto de encender una luz en un momento determinado, y todos con igual propósito, el opositor señaló que "todo gesto, toda acción que demuestre que un número creciente de personas dice NO a la opresión y a la miseria, dice no a la política del Partido Comunista y aboga o quiere cambios, libertad, respeto a los derechos humanos, oportunidades que el Partido Comunista no brinda a la ciudadanía, reviste una gran importancia, porque es el sentir de un pueblo que, años atrás, ni siquiera se atrevía a decir lo que sentía”, concluyó el opositor.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)