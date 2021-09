Régimen pide duras condenas para mujeres y hombres de la oposición en Placetas

La Fiscalía Provincial de Villa Clara pidió ocho años de privación de libertad a seis opositores que se manifestaron el 11 de julio, en Placetas, Villa Clara.

Arianna López Roque, Donaida Pérez Paseiro, Nidia Bienes Paseiro, Mitzael Díaz Paseiro, Loreto Hernández García y Ciro Alexis Casanova Pérez conforman la Asociación Yorubas Libres de Cuba y la Academia Julio Machado. Se encuentran actualmente cumpliendo prisión preventiva, en la cárcel La Pendiente, en el caso de los hombres y en Guamajal, las mujeres.

El exprisionero político Jorge Luis García Pérez (Antúnez) ofreció desde Miami la información a Radio Martí.



"Les acaban de llegar las conclusiones provisionales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, que en contubernio con la Policía política les solicita a todos ellos una sanción de ocho años de privación de libertad por su participación en las protestas del pasado 11 de julio en Cuba. Ellos en su mayoría, presentan serios problemas de salud", alertó el líder opositor.

Recientemente el Directorio Democrático Cubano divulgó una carta que recibieron de López Roque, cuyos dos hijos menores junto a Mitzael Díaz Paseiro han quedado privados de la custodia de sus padres por encontrarse ambos presos por motivos políticos.

"Quiero pedir a la opinión pública nacional e internacional y a todos mis hermanos de lucha que se mantengan muy pendientes a la situación de los protestantes de la causa del 11 de julio, que nos encontramos pagando injusto encierro, quiero lanzar una alerta por la vida de mis hijos y de mi esposo, mis pequeños hijos a los cuales la dictadura no le importó privar de su padre y su madre y no se cual pueda ser la venganza en su contra por nuestro activismo político, mi esposo quien se encuentra en la prisión “La Pendiente”, en esta misma ciudad y del cual no he tenido noticias ni conversación desde el 11 de julio, hago responsable a la policía política de lo que le pueda ocurrir tanto a él como a mi familia", denunció desde prisión.

"Aunque mis hermanos de lucha, mi esposo y yo estamos pagando el precio de nuestra libertad reafirmo mi compromiso de no rendirme jamás. Me siento orgullosa del pueblo de Cuba en especial del pueblo de Placetas, que ese glorioso día salió con valor a protestar por sus derechos. En mi opinión el 11 de julio fue el principio del fin de la dictadura con la cual no se dialoga, se lucha hasta acabar con ella hasta el último aliento", escribió la opositora.