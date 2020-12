Régimen libera a Iliana Hernández, pero le impone multa de 100 pesos

Después de varias horas de detención por romper el cerco policial en torno a su vivienda en La Habana, la Seguridad del Estado liberó a la periodista independiente, Iliana Hernández, pero con una multa.



A pesar de haber sido liberada, la represión de la Seguridad del Estado fue mas allá con una multa de 100 pesos, la cual ella se niega a pagar.

“Se me había olvidado decirles que me pusieron una multa, no la voy a pagar porque es injusta y se los dije a ellos; hacía tiempo que no me ponían una multa y si quiere la teniente coronela Kenia que me invente una causa por una multa de algo que yo no cometí”, dijo Hernández.

Hernández grabó el momento de su detención y por varias horas estuvo en paradero desconocido sin comer, ni beber agua. “Acaban de traerme a mi casa, esto sigue mañana les cuento, estoy sin comer ni beber. Muchas gracias por la solidaridad”, escribió la opositora en su cuenta de Facebook.

La periodista había informado el día anterior que saldría a la calle, pues tenía una cita en la Embajada Española localizada en La Habana. Sin embargo, la Seguridad del Estado no solo no dejó que saliera, sino que impidió que el taxi que iba a buscarla pudiera llegar al frente de su vivienda.

El pasado 8 de diciembre, Ileana Hernández fue acosada por una turba del régimen en su hogar de Cojímar. Dicha acción fue muy criticada por Amnistía Internacional.

El régimen castrista mantiene una vigilancia desde hace dos semanas frente los hogares de los integrantes del Movimiento San Isidro y de otros activistas y comunicadores, pero las víctimas del encierro han dicho que van a desafiar esas restricciones.