Régimen envía a otra Dama de Blanco a la cárcel; suman cuatro

La Dama de Blanco Tania Echeverría fue llevada a prisión este jueves y con ella suman cuatro las integrantes de la organización femenina ganadora del Premio Sájarov que han sido encarceladas por el régimen comunista de Cuba.

Aymara Nieto Muñoz fue recientemente condenada a otros cinco años en prisión; Saylí Navarro, fue condenada por los presuntos delitos de atentado y desorden público a 8 años de cárcel y Sissi Abascal, la más joven de las integrantes, fue sentenciada a 6 años de privación de libertad por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio en el poblado matancero de Carlos Rojas.

Echeverría, residente en Colón, provincia de Matanzas, fue condenada a seis años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones populares del pasado 11 de julio.

La Dama de Blanco habló con Radio Martí minutos antes de dirigirse a la unidad policial de ese municipio, desde donde será trasladada a la cárcel.

"Los oficiales se reunieron y decidieron que el traslado mío no será hasta el jueves y que tenía que presentarme el miércoles por la tarde. Yo les dije, 'yo no voy a presentarme el miércoles por la tarde porque yo no he cometido delito ninguno para que ustedes me metan en un calabozo. Los traslados a la prisión son los martes y los jueves, entonces se reunieron y decidieron trasladarme el jueves”, explicó.

Su esposo, el opositor Leylandis Puentes Vargas y el activista Francisco Rangel Manzano, miembros del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fueron condenados a seis años de privación de libertad por los presuntos delitos de desórdenes públicos y desacato, impuestos por manifestarse durante las protestas del 11 de julio.

La sentencia de Echeverría fue declarada firme tras haber sido rechazada su apelación por el Tribunal Popular de Colón en pasado mes de marzo.

[Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí]