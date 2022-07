Régimen cubano niega una vez más visita familiar de José Daniel Ferrer

El régimen cubano negó la visita familiar al prisionero político y líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, confinado en la prisión santiaguera Mar Verde desde el 11 de julio del 2021, informó este martes su esposa en un video publicado en redes sociales.



La doctora Nelva Ismarays Ortega, esposa de Ferrer, dijo que después de trasladarse a la prisión con dos de sus hijos y una bolsa de alimentos, no fue autorizada a entrar.



"Estuvimos esperando toda la tarde", explicó Ortega, quien añadió que fue amenazada de ser sacada a la fuerza por el jefe del penal, conocido como "Teniente Coronel Pineda", si no se trasladaban en una patrulla.



La esposa de Ferrer comentó que si bien sabe de las malas condiciones en las que se encuentra su esposo, desconoce el motivo de la negativa del régimen de verlo. "No sabemos cómo está, en qué situación se encuentra (...) ellos no nos dan razones".

La doctora Ortega denunció que el 30 de junio también le fue negada la visita conyugal y este 11 de julio se cumplieron 37 días sin tener información de su marido. "Mi esposo está desaparecido por la mal llamada Seguridad del Estado y por esta dictadura", declaró.



La esposa de José Daniel Ferrer responsabilizó al gobierno por la integridad física y mental del opositor. Después de la última llamada que tuvieron, Ferrer continuaba en una celda de aislamiento y en delicado estado de salud, añadió.



Debido "a su desaparición", la familia Ferrer presentó un recurso de Habeas Corpus en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. La Sala Primera de lo Penal del Tribunal respondió que el recurso no procedía y que está recluido en Mar Verde.



Estados Unidos ha calificado de "inhumano" el encarcelamiento del opositor, mientras que un grupo de eurodiputados, entre los que se encuentra Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, han exigido su libertad.

Ferrer está preso desde el 11 de julio de 2021 cuando intentó unirse a las protestas populares en Santiago de Cuba. Tras ser apresado, le fue revocada la medida cautelar de prisión domiciliaria por una sanción previa que cumplía.