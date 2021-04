Régimen cita a activista por querer salir de su casa

El activista Abu Duyanah Tamayo fue citado en La Habana por agentes de la Seguridad del Estado que vigilaban su casa desde tempranas horas de la mañana del miércoles.



El activista recibió la citación justo después de que enfrentara a los agentes de la Seguridad del Estado preguntándoles el por qué de su presencia frente a su hogar.

“Mandaron a buscar la patrulla, que me van a venir a recoger porque quieren que yo vaya a hablar con ellos”, detalló el activista.



Duyanah Tamayo se negó a montarse en la patrulla sin que los oficiales le entregaran una citación oficial. “Yo no tengo nada que hablar con ellos, si no tienen una orden o no hacen las cosas como son. Conmigo no cuenten para nada. Hasta cuándo seguimos con el abuso aquí”, expresó el cubano.

El activista dijo que los oficiales decidieron detenerlo para interrumpir el inicio del Ramadán, tradición de su religión musulmana. “Inventaron algo el primer día de Ramadán porque ellos no se pueden quedar tranquilos porque por primera vez la comunidad islámica de Cuba está ayunando por la luna de Cuba. Eso es un trabajo que hemos venido haciendo y por primera vez lo aceptaron”, dijo Duyanah Tamayo.

"Ustedes lo único que tienen es la fuerza", les dijo el activista a los agentes del régimen.