Quiroga habla a Cuba desde RadioTV Martí: "La libertad de Venezuela será la de todos nosotros"

El expresidente de Bolivia Jorge Quiroga concedió una entrevista al periodista Tomás Regalado, Director de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), en un programa especial de Radio Televisión Martí que analiza los cruciales acontecimientos que han cambiado en los útimos días el panorama político de Venezuela.

Regalado se refirió a la importancia de que el mensaje de este político latinoamericano, a quien calificó de “verdadero presidente democrático" llegue a la audiencia en la isla.

El director de OCB mostró gratitud y admiración por el expresidente quien “sin ser cubano ha defendido a los cubanos internacionalmente”.

A continuación reproducimos el mensaje enviado por Jorge Quiroga desde Radio Martí.

“Un saludo y mi cariño enorme a los hermanos cubanos y latinoamericanos que nos escuchan.

Hace tiempo que sabíamos que este 2019 sería un año determinante para el futuro de la democracia en la región. Ellos los castristas, y sus títeres tiránicos tienen el plan de instaurar cuatro regímenes castristas, como los tienen en Cuba, en el hemisferio: el original de la isla, cuasi nonagenario, gerontocrático de estos dictadores que vienen desgobernando y maltratando a Cuba más tiempo de lo que yo llevo viviendo, estos señores castristas que son mayores que mi padre -Dios me lo guarde- y que creen que el poder es para ellos para siempre, quieren tomar Nicaragua, un país clave que divide a América Latina entre Norte y Sur, que es bi-oceánico; quieren tener ancla en Bolivia donde tenemos casi la mitad del líquido del planeta, y quieren tomar Venezuela y su petróleo y tomarla ya no con un apoyo subterráneo o pretendiendo que es democracia, no, tomarla con un modelo castrista pleno, abierto total, autoritario, dictatorial, de modelo único. Eso es lo que ellos quieren.

Lo que queremos el resto es una democracia plena y este año será determinante para ver si terminamos con cuatro Cubas castristas o con ninguna, con democracia plena y libertad ¿por qué? , pues porque está el 24 de febrero, hermanos cubanos, sigan lo que hemos hecho acá, en febrero 2016 donde a Evo Morales que buscó la reelección con un referendo le dijimos que no. El slogan que tenemos acá es “Bolivia dijo No” y veo que los hermanos cubanos están diciendo “Yo voto No” este 24 de febrero, repudiando la reforma constitucional del títere de Raúl Castro, Díaz-Canel, que quiere implantar la Constitución castrista comunista para siempre.

Lo que está pasando en Nicaragua donde hay una represión sanguinaria, amordazamiento de la prensa, es un régimen que está también colapsando.

En Bolivia en octubre Evo Morales va a intentar defender que la reelección es un derecho humano, que ser tirano es un derecho humano dependiendo de sus padrinos castristas, ya le dijimos que no.

Pero no cabe duda que lo que has señalado (se refiere a Tomás Regalado) es el epicentro, Venezuela, porque no todo el mundo sabe que el régimen castrista es como un vampiro que succiona la sangre petrolera de una economía comatosa como la venezolana a la cual le siguen sacando petróleo y recursos para sobrevivir.

Y todos sabemos que el momento que ya está llegando en que recuperemos la democracia y libertad en Venezuela, la traerá también para Bolivia, Nicaragua y Cuba. Por eso es clave entender que esa pelea por la democracia y libertad en Venezuela es fundamental, es medular para todos nosotros, y las opciones son claras: Maduro el narco tirano criminal, corrupto, castrista, autoritario, que ha generado una debacle económica, que ha causado una catástrofe humanitaria, que ha desatado con sus mentores del G2 castrista una represión autoritaria sin límites, ha terminado, está en estado terminal, ha concluido su tiranía.

La opción es Guaidó, constitucional, legítimo, con respaldo internacional, y que está llamado a redemocratizar Venezuela. Estamos en estas horas determinantes, y los que conocemos bien a Juan Guaidó, integrante de esta generación de valerosos jóvenes, que en 2007 yo estuve allá y ya derrotaron a Chávez, en el apogeo de su poder, cuando estaba vivo, con el petróleo con precios muy altos, y lo derrotaron porque eran jóvenes universitarios que marcharon para defender un canal de televisión, RCTV.

Son callejeros digitales, y Juan Guaidó ejemplifica esta generación porque han hecho política en la calle, tragando gases, recibiendo perdigones en el cuerpo, disparos en la cabeza, han sufrido el exilio de varios de sus compañeros, el asesinato de varios amigos, la cárcel de muchos otros, y ahí siguen peleando y han aprendido a hacer política en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter, son gente que sabe mezclar calle con lucha digital para recuperar la democracia, le ha tocado a su generación y estoy convencido que en estas horas determinantes con ese respaldo internacional que reciben y que se está masificando, con el apoyo popular que se está expresando en las calles, y con el quiebre militar final donde, como ha dicho hoy día Juan Guaidó en ese acto popular en la plaza Bolívar de Chacao, ha llamado a los militares a dejar de subordinarse ante sus jefes cubanos, mire tanto que hablan de injerencia, del imperio no hay otro caso donde un país tenga sus fuerzas armadas tan abiertamente sometidas al G2 castrista cubano como en Venezuela.

Guaidó ha llamado a los venezolanos a escoger y a los militares a decidir si quieren ser solados que honren su bandera, dignos de una patria soberana venezolana o si quieren ser sujetos dóciles manejados y tutelados por la dictadura castrista, que los ha maltratado y los ha pisoteado.

Es una hora determinante y estamos seguros de que va a prevalecer la democracia y libertad y ojalá que todos los cubanos, bolivianos y nicaragüenses entendamos que la lucha de Venezuela es la nuestra, y que la libertad de Venezuela también será la de todos nosotros”.