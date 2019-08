Quiñones Haces entrará a prisión el 12 de septiembre

El abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces comenzará a cumplir el 12 de septiembre su condena de un año de privación de libertad en la Prisión Provincial de Guantánamo, reportó el viernes el presentador y reportero de Radio Televisión Martí Tomás Cardoso.

Quiñones acudió a las 8 de la mañana del viernes a una citación en el Tribunal Municipal de Guantánamo. Lo atendieron casi hora y media después para entregarle el documento de ingreso con el cual debe presentarse en la cárcel el 12 de septiembre.

“Yo fui el que les dije a ellos que no iba a cumplir la sanción que me habían impuesto”, declaró el periodista entrevistado por Cardoso. “Me llevaron con un policía a la Unidad Municipal, entonces allí me ficharon y ya me dijeron que debería presentarme por mi cuenta [en la Prisión Provincial] y que iba a estar esperándome allí un alguacil del Tribunal Municipal para entregarme a las autoridades carcelarias”.

De acuerdo con las leyes cubanas, a Quiñones solo le queda una instancia más de apelación: presentar un Recurso de Revisión ante el Tribunal Supremo, pero no hay garantías de que se cumplan las leyes y respondan antes de los 90 días.

“Lo haré, para que no quede por mí agotar todos los trámites que me franquea la ley, pero realmente no hay nada que esperar”, reconoce el abogado Quiñones. “Eso es un proceso largo que demora meses; posiblemente cuando yo salga, todavía no tenga la respuesta”.

A pesar de que la policía usó la violencia en su contra por acudir al juicio contra un matrimonio de pastores evangélicos que querían educar a sus hijos en su casa, Quiñones Haces fue declarado culpable de “desobediencia y resistencia” por el Tribunal Municipal de Guantánamo y condenado a cumplir un año de privación de libertad en un régimen de trabajo correccional con internamiento.

Ahora, el Instituto Patmos acaba de concederle su Premio anual a la Libertad Religiosa.

“Para mí es un honor extraordinario haber recibido este premio”, dijo al recibirlo en Guantánamo. “Me da mucha alegría conocer que cristianos de diferentes denominaciones estamos caminando juntos por una sociedad civil cubana realmente fuerte, realmente inclusiva donde estemos todos representados”.

Los auspiciadores del premio lo anuncian normalmente a finales de octubre, pero esta vez lo adelantaron para que la entrega no lo sorprendiera en la cárcel.

“Para mí en estos momentos tan difíciles […] es un aliciente más que recibo y una señal inequívoca de que Dios está con nosotros y de que, a pesar de nuestras imperfecciones, nos acompaña, nos guía y nos ilumina para ser congruentes con nuestro pensamiento cristiano”, declaró el premiado en el video difundido por el Instituto Patmos.