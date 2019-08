Quiñones apela su condena y acusa a autoridades policiales, fiscales y judiciales

El periodista y abogado cubano Roberto Jesús Quiñones Haces apeló este lunes el veredicto del tribunal municipal de Guantánamo que lo condenó a un año de trabajo correccional con internamiento.

El abogado cienfueguero, procesado por cargos de desobediencia y resistencia, presentó el recurso de apelación al tribunal provincial de Guantánamo para que se celebre otro juicio.

En el documento de apelación, al que tuvo acceso Radio y Televisión Martí, el periodista de Cubanet acusa a las autoridades policiales, de la Fiscalía Provincial y de la Sección de lo Penal del Tribunal Municipal Popular de Guantánamo de cometer “notorias y trascendentes violaciones a principios procesales esenciales del debido proceso como son la igualdad procesal, la imparcialidad y el derecho a la defensa”.

“A mí no se me notificó jamás que iba a ser procesado, ni se me informó del número del expediente investigativo”, dijo el abogado.

“No pude defenderme de las acusaciones durante la conformación del proceso acusatorio, ni pude designar abogado, ni hacer oportunamente las alegaciones pertinentes e, increíblemente, tuve que escuchar que la jueza, al dictar sentencia, aseveró en más de cinco ocasiones que se había actuado conforme al debido proceso”, señaló Quiñones.

El periodista de 61 años denunció que el tribunal municipal de Guantánamo fue cómplice de abuso policial: “Aunque yo no acusé a los policías, ha sido una notoria injusticia exonerar de responsabilidad a quien me agredió cobardemente, hallándome esposado, con los brazos en la espalda, y acusar a quien fue lesionado”.

Quiñones también menciona en su apelación que fue víctima de desigualdad procesal y que la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo dejó “en total estado de indefensión” al impedirle acceso al expediente investigativo, presentar las pruebas y alegaciones a su favor.

Sólo tuvo acceso a su expediente 30 minutos antes del juicio, en la propia sede del tribunal.

“Todas las pruebas de las que intenté valerme en el amañado juicio oral fueron rechazadas por el tribunal”, denunció el jurista.

“No tuve testigos de descargos en el juicio, la investigación se hizo con los testigos de la acusación”, expresó Quiñones.

El caso de este periodista ha generado una fuerte condena a nivel internacional desde la Sociedad Intermaericana de Prensa, el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, el Departamento de Estado de EEUU y numerosas instituciones de que velan por los derechos humanos.