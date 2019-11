¿Quién es José Daniel Ferrer y por qué el régimen le teme? Una carta a Raúl Castro y Díaz-Canel lo explica en detalles

Angustiadas por la falta de noticias, hija y hermana de José Daniel Ferrer enviaron este miércoles una carta abierta a los gobernantes cubanos en la que describen las cualidades humanas y políticas del hombre que mantienen encarcelado desde el pasado 1 de octubre, y responsabilizan al régimen por lo que pueda ocurrirle.

"Sabemos que ustedes también tienen familias, esposa, hijos y hermanos. Imaginamos conocen las emociones que evocan los seres queridos, por muy distintos que sean o piensen respecto a nosotras, esas emociones trascienden al poder, la política, o hasta incluso la moral", señala el texto de la misiva, firmada por Martha Beatriz Ferrer Cantillo, hija del opositor, y Ana Belkis Ferrer García, su hermana.

Ferrer Cantillo tiene 21 años, trabaja en un Daycare en Texas, y su mayor deseo es "volver a reunirse con su padre y toda mi familia en una Cuba libre, próspera y democrática", según Prisoners Defenders, que hace pública la carta dirigida a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.

Ferrer García, de 45 años, vive en Texas, trabaja cuidando niños, y su gran sueño es lograr que su tierra sea libre, para que "todos seamos iguales y disfrutemos de los mismos derechos, y que ningún cubano sea perseguido, reprimido, encarcelado, desaparecido, torturado o asesinado por sus ideas".

Las mujeres temen que un manuscrito de Ferrer que llegó a manos de la familia pueda ser reciente, evidencia de que el opositor estaría siendo sometido a torturas.

"José Daniel es alguien muy especial, ustedes no lo conocen personalmente. No han tenido la suerte o no han querido departir con él, pero conocen sus sueños, sus ideas, sus bondades, y por eso le temen y desprecian. Nuestro padre y hermano dedica su vida a que el mundo sea más justo, más humano, sin embargo le llaman “mercenario”, por su lucha incansable en defensa de los Derechos Humanos, por su valor, por su ardua labor y entrega, por haber creado la UNPACU, la mayor organización disidente jamás creada en la isla de Cuba", subraya la carta.

Hija y hermana detallan en la misiva que la UNPACU dedica los fondos que recolecta "a dar de comer asiduamente a decenas de personas sin recursos, a movilizar a propios y extraños para ayudar en los problemas diarios de otros", a proporcionar "servicio médico gratuito para la comunidad", a la limpieza y saneamiento de las calles, o la entrega de juguetes a niños de bajos recursos el día de los Reyes Magos, y hasta para "una lavandería comunal", entre otras iniciativas.

Según las firmantes de la carta, la organización se enfoca en denunciar la pobreza extrema en amplios sectores de la población cubana, o las condiciones de esclavitud en las que laboran reclusos sometidos a trabajo forzado, entre otros problemas sociales.

"Si sus policías no asaltaran y robaran la comida que él consigue para el comedor social, la labor de comedor social le entrañaría muchas más horas al día, y no recuperarse de sus palizas, detenciones, asaltos y robos", indica la carta.

Han creado ustedes un nuevo hombre, el cubano mutilado, cercenado de su más preciado don, la ilusión ante el cambio

Las mujeres exponen a los gobernantes la maldad tras la maquinaria represiva que han desatado para diezmar a la oposición, basada en una horda de personas "adiestradas para hacer el mal".

"Han creado ustedes un nuevo hombre, el cubano mutilado, cercenado de su más preciado don, la ilusión ante el cambio, el progreso y la libertad personal y colectiva. José Daniel sabe y ustedes también, que con ese “nuevo hombre” el país jamás podrá ser próspero", subrayan.

En la carta, las mujeres denuncian que las autoridades judiciales cubanas violan sus propias leyes al mantener a Ferrer, y otros tres activistas de UNPACU, detenidos e incomunicados durante semanas, y se preguntan "¿De verdad tienen miedo de un ser humano así?".

Enumeran, además, las violaciones cometidas por el régimen con su detención:

Al séptimo día de detención la ley cubana exige que familiares, defensa e interesados tengan un Auto de Acusación de la Fiscalía (arts. 245, 246 y 247 de su Ley de Procedimiento Penal). Es inexcusable. Nadie nos lo ha proporcionado.

Desde el comienzo debe haber visitas familiares. No le hemos visto ni sabido de su paradero desde el día 4 de octubre.

El Habeas Corpus que presentó su mujer el día 17 de octubre tiene sólo dos respuestas posibles: o la libertad, o la clarificación de la causa. Y ninguna de ellas tenemos tras el Habeas Corpus presentado. El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba nos ha respondido negando ambas cuestiones.

Sin embargo, su Ministerio de Educación sacó un twitt vergonzoso hablando de una supuesta farsa, que tuvo que eliminar tiempo después al caer en la cuenta de que, si el poder judicial no le da información a la familia, ¿cómo es que el poder ejecutivo tiene una supuesta causa en sus manos y la expone al público insultando al encausado?

Naciones Unidas les ha exigido que están incumpliendo todos los protocolos que han firmado y ratificado respecto a las desapariciones forzosas. Igualmente han traicionado dicho Convenio, dicha palabra que fue empeñada de Cuba ante el mundo.

En huelga de hambre y sed. Me han hecho de todo. Mil torturas y violencia. Me han arrastrado y encadenado pies y manos...

También citan el manuscrito que recibieron de Ferrer, y en el que el opositor describe el horror que está enfrentando en la cárcel.

“En huelga de hambre y sed. Me han hecho de todo. Mil torturas y violencia. Me han arrastrado y encadenado pies y manos me han puesto al sol 15 días en calzoncillos en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada. Riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro”.

Las mujeres responsabilizan al régimen cubano por la situación que enfrenta Ferrer, y por lo que pudiera sucederle en prisión.

"Responsabilizamos a cada uno de ustedes por lo que está pasando, a cada medio de comunicación que calla, a cada juez que guarda silencio, a cada fiscal que no se rebela, a cada policía que hace ocultar y oprime, a cada funcionario que ve, contribuye y omite", concluye la carta.