"Querer una Cuba mejor no es delito", dice youtuber cubana citada para instrucción penal (VIDEO)

Tras ser citada para presentarse en la tarde de este jueves en la unidad policial de Palma Soriano, la youtuber Ruhama Fernández dijo a Radio Martí que el régimen quiere callarla por pensar diferente.

La joven de 21 años fue citada por el Capitán Richard del DTI, por un caso de instrucción penal justo el mismo día en que recibió un documento acreditando que no tiene antecedentes penales, explicó en un video subido este jueves a su canal de YouTube "Ruhama Fernández​".

"Lo curioso es que hoy mismo también me llegó el certificado de antecedentes penales, donde mi récord está totalmente limpio. Entonces, desde el 28 de agosto es este certificado de antecedentes penales y hoy mismo me vienen y me citan".

"No he cometido ningún delito. Soy inocente. No tengo antecedentes penales y ellos simplemente quieren callarme", dijo a Radio Martí.

La muchacha que inició estudios de Medicina, utiliza sus redes sociales para denunciar las críticas condiciones de vida de los cubanos.

"Querer una Cuba mejor no es delito", declaró.

La youtuber solicitó un pasaporte junto a su hermano menor y a ella le fue negado pues las autoridades le han informado que está regulada por "interés público".

Fernández, estuvo entre los ganadores del concurso para influencers cubanos organizado por la plataforma Red Cuban Power, auspiciado por el presentador cubanoamericano Alexander Otaola.