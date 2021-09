"Que sea el juicio cuando les dé la gana": Yuisán Cancio detenido en protesta de Obispo cumple 4 meses en prisión (VIDEO)

Sin ser llevado a juicio, el joven Yuisán Cancio Vera cumple más de cuatro meses en una prisión en Sandino, Pinar del Río, por salir en defensa de una periodista independiente durante una protesta popular que se dio en la calle Obispo, en La Habana, el pasado 30 de abril.

El joven, residente en La Habana del Este, es parte de los cinco detenidos en Obispo que permanecen encarcelados. En ese grupo están Thais Mailen Franco Benítez, Inti Soto Romero, Luis Angel Cuza Alfonso y el periodista independiente Esteban Rodríguez López.

Tras ser detenido ese día, estuvo 20 días en un calabozo de la estación policial de Arroyo Naranjo y luego fue trasladado a Pinar del Río.

Su madre, Nancy Vera, quien también fuera arrestada en esa ocasión, dijo a Radio Martí que ha tenido que vender sus pertenencias para poder subsistir, ya que su hijo era el sustento de la casa y ahora ella no puede trabajar, por estar bajo prisión domiciliaria.

“Está ahí, esperando, esperando juicio, que no mientan (mencionan) nada y yo, aquí, desesperada. Me llama todos los días, menos los domingos (...) está bien, el pobre, ahí en lo que cabe, en Sandino”, dijo la madre de Cancio Vera, quien agregó que la abogada nombrada para la defensa de su hijo no se ha comunicado con ella.

Según la señora el propio Yuisán le insistió en que no volviera a intentar comunicarse con la abogada.

“Mi hijo me dijo: ‘no la llames más’, no ‘cojas lucha’ que yo esto lo paso, yo soy fuerte, no te preocupes por mí. Ella (la abogada) me dijo que si quería hacerle un cambio de medida para que lo trasladaran para La Habana, pero mi hijo me dijo que no, que allí, todos los que están presos se llevan bien con él y que comparten todas las cositas con él. Ya él está adaptado con la gente que está allí y a lo mejor cae para acá, para otro lugar y entonces es más malo”, expresó.

Vera insiste en el poco contacto que ha tenido con la defensa de su hijo: “No le han celebrado juicio, no se sabe… a mí, esa abogada, hace como dos meses que ni me llama y me hijo me dijo: ‘mamá, mira, no la llames más, que sea el juicio cuando les dé la gana y que me suelten de aquí cuando a ellos les dé la gana”.

La mujer, recluida en prisión domiciliaria sin que tampoco se le haya celebrado juicio, expresó a Radio Martí las dificultades por las que está atravesando al no poder salir de casa a trabajar: “Yo he tenido que vender casi todo lo que he tenido, mi ropa, mis chancletas, una olla Reina, que tuve que vender, ¡yo no puedo trabajar tampoco!".

El pasado 30 de abril, el joven Cancio Vera, en compañía de su madre Nancy, transitaban por la calle Obispo, en Centro Habana, en el momento en que agentes de la policía reprimían a un grupo de activistas y periodistas independientes que intentaban llegar a la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, Cancio Vera intervino en defensa de una de las mujeres a quien estaban castigando duramente y tanto él como su madre fueron también arrestados.

Ambos aseguran que no conocían a ninguno de los activistas detenidos y tampoco tenían, en el momento de los hechos, ninguna filiación con los grupos opositores existentes en la isla.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)