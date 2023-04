"Mamá, te juro que me voy a quitar la vida", preso político del 11J escribe ultimátum a su madre

"Mamá, te juro que me voy a quitar la vida", escribió el joven Abel Lázaro Machado Conde en una carta que envió a su madre el miércoles de esta semana.

El preso político, encarcelado por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en el poblado de Güines, manifiestó en la misiva su intención de suicidarse, una decisión extrema que ya había procurado en tres ocasiones anteriores.

Abel Lázaro cumple una condena de nueve años de cárcel en el penal de mayor rigor de Quivicán, por los presuntos delitos de "sabotaje" y "desordenes públicos" y en el mensaje enviado a su madre asegura estar "cansado de tanto sufrimiento".

"Si me echan un día más sin haber hecho nada, me voy a quitar la vida. Ya no aguanto más", alerta en la carta el joven con padecimientos psiquiátricos.

"Esta es la carta que él me mandó, donde me enseña cómo se va a ahorcar y todo", indicó Beatriz Conde Mesa en un video que ha sido publicado en Facebook, en el que muestra la carta.

La mujer, desesperada ante la situación, denunció que en medio de todo esto, el joven no había recibido aún ni siquiera la visita de un psiquiatra o un médico.

"El lunes mi hijo me dijo que ya no aguantaba más y que esto se iba a acabar ya. El miércoles recibo la carta. El viernes aún no había recibido visita de un psiquiatra", reclamó la mujer que al mismo tiempo envió un mensaje directo a las autoridades cubanas.

"¿Qué es lo que ustedes están esperando?... ¿Que mi hijo se mate?, cuestionó. "Psiquiatras, fiscales, no sé quién en este país... pídanle a Dios que me hijo no se me mate", sentenció.

Este episodio comenzó luego de que Abel Lázaro fuese golpeado por el segundo jefe de la prisión de Quivicán, explicó su madre en el video.

"Fue golpeado por Yuliesky Menéndez Montero", señaló la mujer.

El joven, de 25 años de edad, tiene un documentado historial médico de padecimientos psiquiátricos. En ocasiones anteriores, ya su madre había denunciado que en prisión se ha encontrado sin medicamentos antidepresivos.

Tampoco es primera vez que la madre del joven denuncia que ha sido golpeado en la cárcel por el mismo segundo jefe de prisión, y alerta que el prisionero político corre peligro, pues el hostigamiento y los maltratos agravan los problemas psiquiátricos que padece.