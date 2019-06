¿Qué establecen y cómo operan los nuevos cambios en la política de EEUU hacia Cuba?

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer este martes, 4 de junio, nuevas restricciones en los viajes no familiares a Cuba, anticipadas por el asesor de Seguridad Nacional John Bolton en su discurso del 17 de abril en Miami.

En formato de preguntas y respuestas, Radio Televisión Martí desglosa las medidas para presentarlas con la mayor sencillez posible, desde los términos de su promulgación oficial hasta sus repercusiones prácticas.

¿Cuáles son los nuevos cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba?

Dos enmiendas: una a las disposiciones que el Departamento del Tesoro contempla en su Reglamento Para el Control de Bienes de Cuba, conocido como CACR por sus siglas en inglés, y otra al Reglamento de Administración de Exportaciones de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.

¿Qué establecen esas enmiendas?

La del Departamento del Tesoro elimina la autorización de viajes educativos para contactos pueblo a pueblo bajo el auspicio de organizaciones estadounidenses que promovían esos viajes en grupo, exceptuando los que ya estaban autorizados y hubieran completado antes del 5 de junio al menos una de las transacciones pertinentes, así fuese la compra de boletos aéreos o el alojamiento en Cuba.

La enmienda del Departamento de Comercio hace que las embarcaciones de pasajeros y de recreo (básicamente, cruceros y yates), así como los aviones privados y corporativos, sean inelegibles para las licencias que les permitían viajar a Cuba a pesar del embargo. Esa enmienda establece una política general de negar las solicitudes de licencias correspondientes.

¿Cuándo entraron en vigor?

El miércoles 5 de junio de 2019, al publicarse en el Registro Federal.

¿Están prohibidos también los viajes individuales para contactos pueblo a pueblo?

Sí. La licencia general de contactos educativos pueblo a pueblo ya fue enmendada el 9 de noviembre de 2017 para eliminar la autorización de viajes individuales.

¿Puede un crucero, una embarcación recreativa o un avión no comercial que haya partido de Estados Unidos antes del 5 de junio atracar o aterrizar en un puerto o en un aeropuerto cubano después del 5 de junio?

No. A partir del 5 de junio de 2019, para viajar a Cuba, directa o indirectamente, necesitan una licencia de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. Desde el 5 de junio, la práctica general es que las solicitudes de ese tipo de licencias para estancias temporales en Cuba sean negadas.

¿Hubo algún crucero sorprendido por la noticia cuando ya estaba en Cuba o rumbo a Cuba?

Sí, el Empress of the Seas, operado por Royal Caribbean, atracó en La Habana el martes, mientras se anunciaban las nuevas sanciones, y zarpó el miércoles. La misma compañía cambió las rutas de sus buques Majesty of the Seas, que debían llegar a La Habana el jueves y el viernes. Carnival desvió hacia Cozumel su crucero Carnival Sensation, que había salido el lunes. Norwegian Cruise Line modificó hacia Bahamas la ruta de su crucero Norwegian Sun y agradeció a sus pasajeros “por la paciencia mientras sorteamos este inesperado cambio de último minuto”, según dijo la Asociación Internacional de Cruceros al diario The New York Times. La Asociación declaró también que la medida afecta 800,000 reservaciones ya hechas o en curso.

¿Hay cambios en alguna de las categorías bajo las cuales se puede viajar a Cuba?

Sí: de hecho, ya no son 12, sino 11, con la eliminación de los contactos educativos pueblo a pueblo. Además, las licencias generales en 10 de esas 11 categorías, con la excepción de proyectos humanitarios, han sido enmendadas para prohibir las transacciones financieras con entidades que el gobierno de EEUU incluyó en una lista negra por estar bajo control de, o por vincularse con, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. A la llamada Lista Restringida de Cuba, publicada el 9 de noviembre de 2017 se han venido añadiendo firmas, hoteles, tiendas y otros establecimientos en tres actualizaciónes, el 15 de noviembre de 2018, el 12 de marzo de 2019 y el 24 de abril de 2019.

¿En la práctica, cuál sería una transacción financiera prohibida por esas regulaciones?

En su lista de preguntas frecuentes relacionadas con Cuba, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro pone como ejemplo alguien que esté haciendo una visita familiar y alquile una habitación en uno de los tantos hoteles registrados en la lista negra, o una persona que haya viajado como parte de una misión religiosa para establecer en Cuba una sucursal de su iglesia y firme un contrato con una agencia de bienes raíces afectada por esa lista. Debe recordarse que la licencia general de cada una de las 11 categorías está sujeta a ciertas condiciones; que el embargo se mantiene en vigor; que la mayoría de las transacciones entre Estados Unidos --o personas sujetas a jurisdicción de Estados Unidos— y Cuba continúan prohibidas, y que la OFAC vela por que se cumplan esas prohibiciones.

¿Necesitan desde el 5 de junio las personas contempladas en alguna de las 11 categorías solicitar individualmente un permiso del Departamento del Tesoro para viajar a Cuba?

No. Esas 11 categorías están sujetas a licencias generales que amparan a quienes cumplan las condiciones correspondientes, por lo que no hace falta pedir el permiso caso por caso.

¿Hasta qué punto se afectarán los vuelos a Cuba con esta medida?

Las aerolíneas estadounidenses que viajan a Cuba empezaron a comunicar el martes a las agencias de reservaciones que desde el miércoles no podrían vender boletos a grupos de ciudadanos estadounidenses por concepto de contactos pueblo a pueblo. “La reducción en el número de viajeros probablemente significará el fin de los vuelos comerciales estadounidenses a Cuba desde aeropuertos fuera de la Florida, porque no habrá suficiente demanda para llenar vuelos regulares”, le dijo a la agencia Reuters William LeoGrande, profesor de Gobierno de American University.

¿Sigue siendo posible para alguien que viaje al amparo de una de las 11 categorías abrir una cuenta en un banco en Cuba y usar tarjetas de crédito expedidas por bancos estadounidenses?

Sí, pero con muchas limitaciones. Cualquier transacción queda sujeta a las prohibiciones que impone la lista negra de entidades subordinadas a las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior. O sea: queda prohibido usar la tarjeta de crédito o el dinero depositado en una cuenta bancaria para pagar alojamiento, por ejemplo, en 29 hoteles de La Habana, 25 de los Cayos de Villa Clara, 20 de Varadero y 12 de Holguín, o para comprar en tiendas de las numerosas corporaciones que aparecen en la lista. Además, los bancos estadounidenses y sus sucursales fuera de Estados Unidos están autorizados a prohibir que incluso personas de terceros países usen sus tarjetas en Cuba si no cumplen los requisitos para haber viajado al amparo de una de las 11 categorías.

¿Afectan las nuevas enmiendas las transacciones financieras conocidas como U-turn?

No. Los llamados pagos de U-turn son transferencias bancarias procesadas a través de un banco de Estados Unidos, pero remitidas y recibidas fuera de Estados Unidos siempre que la persona o las personas involucradas no sean estadounidenses. El 15 de marzo de 2016, cinco días antes de que Barack Obama fuera a La Habana, su gobierno decretó enmiendas que permitían que Cuba o un ciudadano cubano fueran beneficiarios de esas transacciones. Aunque el actual asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo en Miami el 17 de abril que quedarían suspendidas, la sección de preguntas y respuestas de la OFAC actualizada el 4 de junio de 2019 continúa presentándolas como vigentes.