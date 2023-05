¿Qué se sabe de los cinco detenidos en Caimanera? Informan a familiares que serán enjuiciados (VIDEO)

Los cinco manifestantes detenidos durante las protestas de este fin de semana en Caimanera, cuando decenas de personas se lanzaron a las calles a gritos de ¡Libertad! y ¡Patria y Vida!, enfrentarán procesos judiciales, informaron las autoridades a familiares.

Victoria Martínez Valdivia, madre de dos de los arrestados, dijo este martes a Radio Martí que recibió esta información en una reunión en la tarde del lunes con oficiales de la Seguridad del Estado. El proceso, le dijeron, se encuentra bajo investigación, por lo que ninguno de los manifestantes será liberado, como previamente habían prometido a la mujer funcionarios del gobierno municipal.

Sus hijos, Felipe Correa Martínez, de 26 años, y Luis Miguel Alarcón Martínez, de 31, ambos golpeados durante la protesta del sábado en Caimanera, se encuentran detenidos en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado, enclavada en la localidad de Monte Sano, en la ciudad de Guantánamo, precisó Martínez Valdivia en conversación con la periodista Ivette Pacheco.



Tras conversar con ellos el domingo vía telefónica y saber que, según las autoridades, están recibiendo atención médica, la mujer quedó más tranquila.

"Mamá, estoy bien, no te preocupes. Estamos todos juntos", le dijo Luis Miguel a su madre. Martínez Valdivia aseguró el lunes a Radio Martí que los hermanos recibieron una golpiza durante la represión a la protesta del sábado por parte de las autoridades.

"Públicamente salió en los videos (...), a ellos sí me les dieron. Acabo de venir del gobierno porque he tenido noticias por muchas personas de que a uno de mis hijos, a Felipe, lo estaban operando (...). Yo soy la madre, preocupada, salí para el gobierno. En el gobierno me dicen que ese mismo muchacho, que supuestamente está en un salón de operaciones, me le van a ser entregar (lo van a liberar), de hoy (lunes) por la tarde, a mañana (martes) por la mañana", detalló entonces.

Pero este martes esa esperanza se desvaneció, al conocer sobre la investigación y el proceso judicial pendiente contra los detenidos, aunque los oficiales de la policía política no le informaron sobre los cargos que pesan sobre sus hijos, o los otros tres manifestantes.



Otros familiares siguen sin noticias. En conversación con Radio Martí, Alfredo Álvarez Pozo, padre de los detenidos Rodi y Daniel Alvarez González, afirmó que hasta el momento no ha tenido comunicación con sus hijos, por lo que sigue reportándolos en paradero desconocido.



"Yo quiero saber cómo están Daniel y Rodi, cómo se encuentran", señaló. "No he podido comunicarme con ellos".

El padre de los detenidos explicó que uno de ellos, Rodi, de 32 años, trabaja en los ferrocariles, y Daniel está desempleado.

Aunque Álvarez Pozo no presenció la golpiza que recibieron sus hijos, dijo que varias personas vieron cuando fueron arrastrados y golpeados "por la cabeza, por dondequiera", por los boinas negras de las tropas especiales del MININT.

Zoralia Matos Pajan, madre del quinto detenido, Yandris Pelier Matos, denunció en entrevista con el portal de noticias CubaNet que a su hijo los boinas negras le partieron la cabeza a golpes.

La consultoría jurídica independiente Cubalex reportó el domingo la "desaparición forzada" de los cinco manifestantes. "Cinco cubanos están en estos momentos desaparecidos por las fuerzas del Régimen. Reportamos #DesapariciónForzada", denunció la organización en sus redes sociales.

En una nota oficial publicada por el gobierno municipal de Caimanera, las autoridades adelantaron que los detenidos serán presentados ante la justicia.

"Hechos de esta índole que atentan contra la paz social no quedarán impunes y los infractores serán presentados ante los órganos judiciales con todas las garantías constitucionales y respeto de sus derechos", dijo este lunes Saimara Llamaré Galano, Presidenta de la Asamblea del Poder Popular en Caimanera.

Cientos de manifestantes fueron detenidos durante las protestas del 11 de julio de 2021, muchos de ellos condenados a varios años de cárcel en procesos que organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron de irregulares y violatorios del debido proceso.



(Con reportes de Ivette Pacheco para Radio Martí)