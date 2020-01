¿Qué predice la "Letra del Año" para este 2020?

LETRA DEL AÑO 2020

PREDICCIONES DE IFA PARA CUBA Y EL MUNDO

A los sacerdotes de Ifá, a los hermanos Orianté, Babaloshas, Iyaloshas e Iworos. Pueblo religioso en general y a quien pueda interesar.

El día 1 de enero del 2020 se reúnen en la sede social de la "institución Religiosa" Asociación Cultural Yoruba de Cuba (ACYC) los miembros de la Comisión de la Letra del Año, para realizar la Ceremonia de Apertura del año 2020. Presidida por el Sacerdote de Ifá Ángel Custodio Padrón "Awo Baba Eyiobbe" y el respaldo de los Sacerdotes de IFA de todas las familias de Cuba y sus descendientes en el mundo, sacó la Letra del Año el Sacerdote más pequeño.

Signo Regente: Ogunda Biode

1er. Testigo: Irete Ansa

2do Testigo: Baba Ejiogbe

Oración Profética: Osorbo Acoba Lowo Araye. Orunmila Orile.

Onishe: Adimu Obi Merin. (4 cocos)

Ebbo: Akuko, Acofa Meta, 3 bollos, tierra joro joro, Eku, Eya, Awado, 3 flechas en los bollos y demás ingredientes

Divinidad que gobierna: Ochún

Deidad acompañante: Obatalá

Bandera del año: Amarilla con ribetes blancos

Las ceremonias para la obtención de esta Letra del Año 2020 han sido efectuadas en la Asociación Cultural Yoruba de Cuba conjuntamente con La Comisión Miguel Febles Padrón.

Recomendaciones de la Santería para el Año 2020

Orishas que hablan en la letra del año 2020 de la Asociación Yoruba de Cuba:

Ifá: Dirección a nivel global, realización de proyectos y ser victorioso, elevación espiritual, bienestar general.

Esu: Para ser victoriosos, obtener éxito y bienestar general.

Egbe: Para obtener soporte a nivel global y elevación espiritual.

Orí: Para que nuestro destino se proyecte de manera adecuada en la tierra, apoyo, refugio, prosperidad.

Ogun: Se le debe pedir para el vencimiento de enemigos.

Sango: Para vencimiento de enemigos.

Osun: Para la tenencia de hijos y para criarlos acorde a los preceptos morales de Ifá.

Egungun: Para obtener siempre el apoyo y la bendición de los ancestros.

Ibeji: Para tener hijos y progreso en el mundo material.

Iyemoyá: Para la tenencia de hijos y la crianza adecuada de los mismos.

Enfermedades y padecimientos de cuidado este año según la santería:

• Enfermedades del sistema reproductor.

• Impotencia a temprana edad, como consecuencia de problemas en la próstata en los hombres y el abuso de fármacos y preparados para aumentar la virilidad y potencia masculina.

• Enfermedades de Transmisión sexual.

• Enfermedades derivadas del consumo de alcohol.

Prohibiciones y tabúes del Odun que rige el año 2020 Ose Ogunda:

• No comer Okra (kimbombó, quimbombó) para evitar la humillación y la decepción.

• No comer Akara (pastel de frijol) para evitar la mala suerte.

• No decir mentiras para evitar la mala fortuna.

• No robar ni apropiarse de algo indebidamente para evitar la ira de los Orishas.

• No pagar el bien con el mal para evitar el desastre lento que calaría en nuestras vidas dolorosamente.

• No engañar a nuestro cónyuge para evitar la vergüenza y la humillación.

• No usar vestidos de color rojo para evitar la mala suerte.

• No romper ningún hormiguero ni usar parte de este para ningún akose para evitar los problemas

• No usar nada que tenga pintado o dibujado un mono de cualquier especie para evitar la ira de nuestros ancestros.

• Nunca conspirar contra alguna persona para evitar la ira de las divinidades.

Obras del Signo de Ifá del año 2020:

Ofrendas para Orunmila: Aladimu ni Obi merin (Ofrenda de 4 cocos a Orunmila, ofrecer obi abata para conocer cantidad de días y destino de dicha ofrenda).

Ebo recomendado para el año 2020:

Ebo: 1 Akuko, acofa meta, atitan ile ni jorojoro, Eku-Ifá, Eja-Ifa, Agbado, 3 bollos, 3 flechas en cada bollo. (1 gallo adulto, tierra de un agujero natural, 1 rata, 1 pescado seco, maíz tostado, 3 bollos de harina, colocar 3 pequeñas flechas de latón o aluminio en cada bollo).

Lo que nace en el signo que rige el año 2020:

El Osun de Osan-yin (se recomienda adorar mucho a Osan-yin y que quien lo tenga marcado, lo reciba)

La destrucción humana por la carne de cerdo (se recomienda disminuir la ingesta de esta carne).

Que se entierren los muertos (es el momento de establecer nuevos patrones tanto de conducta como de actuación, es el momento de desterrar de nuestras vidas todo aquello que es caduco).

La representación de Olofin (Olodumare, dios creador en la mitología yoruba) en la tierra.

La descomposición cadavérica.

Que los babalawos coman de las gallinas ofrecidas como sacrificio para Ifá.

La tristeza y la melancolía de Iyemoyá.

Aquí el Osun le trae la riqueza a Orunmila.

Aquí Opa-Osun se queda mudo.

Se le ponen las marcas en el Opele-Ifá para reconocer cuál es el signo adecuado de Ifá.

Iyemoyá cargó y acunó a Ifá.