¿Qué hay detrás de la vuelta de Cuba al dólar? Expertos opinan

Economistas cubanos intentan dilucidar la decisión del régimen de La Habana de aceptar nuevamente dólares en efectivo en los bancos e instituciones financieras no bancarias en el país. La medida aniquila la Resolución 176 de junio de 2021 que lo prohibía.

Los expertos valoran la nueva medida con criterios que van desde el reconocimiento de errores cometidos por el régimen de la isla, hasta maniobras para adecuarse a un posible escenario empresarial en relación con Estados Unidos.



"Una explicación es que el BCC (Banco Central de Cuba) encontró una nueva vía para poder depositar/usar estos dólares en efectivo en el mercado financiero internacional a pesar de las sanciones financieras de EEUU", explicó a Radio Televisión Martí el economista cubano residente en Colombia, Pavel Vidal.

"El tema de fondo siempre ha sido el problema que tienen en poner estos dólares a funcionar en el mercado internacional, sobre todo, después de las supermultas que le pusieron a los bancos internacionales que estaban aceptando dólares de Cuba y de otras naciones sancionadas", agregó.

Mientras, el economista cubano Omar Everleny dijo desde La Habana al programa de Radio Martí Las Noticias Como Son que "el Estado cubano ahora vuelve a darse cuenta de que realmente hay un circuito en dólares en el país y él no participa en eso".

Everleny coincide con Vidal en que el régimen cubano se ha percatado de que cometió un error al eliminar el uso del dólar en las transacciones oficiales.

"El Estado cubano no debió quitar el uso del dólar en las transacciones oficiales, pero bueno, no vamos ahora a entrar en el debate de por qué lo hizo... Lo hizo, y lo que nos corresponde es saber por qué se rectificó esa decisión...", afirmó Everleny.



"Yo creo que esa decisión es pragmática y es muy sabia porque, quiera o no lo quiera, en la economía cubana siguen circulando los dólares norteamericanos. Sin embargo, no llegaban al Estado cubano, y no llegaban porque el Estado cubano no lo permitía. Es decir, usted no podía depositar dólares. Usted no podía pagar en dólares", concluyó.

La Gaceta Oficial Extraordinaria publicó este lunes la Resolución del Banco Central que deroga la norma que prohibía la aceptación del dólar estadounidense en efectivo por parte de los bancos e instituciones financieras no bancarias. En junio de 2021, cuando el régimen suspendió la aceptación de dólares en efectivo en los bancos del país, la presidenta del Banco Central, Marta Sabina Wilson, dijo que la medida era necesaria debido a las presiones económicas de Estados Unidos y la inclusión de Cuba en la lista negra de los Estados que patrocinan el terrorismo.

Ahora, el régimen cubano dice que "La derogación responde a las circunstancias y prioridades actuales de la política económica", según la nota del Banco Central, también publicada por Cubadebate y otros medios oficialistas.



Al respecto, Vidal aseveró que "otra explicación es que se dieron cuenta que la decisión de 2021 fue un error, y el nuevo presidente del BCC está rectificando".

Por su parte, el economista cubano residente en España, Elías Amor, señaló en entrevista con Radio Televisión Martí que, con la nueva medida, el régimen cubano reconoce su propio fracaso.

"Volvemos a la dualidad monetaria, efectivamente, y enterramos ya para siempre cualquier posible aplicación de aquella cosa que se llamó la tarea de ordenamiento que venía a salvar la economía cubana del desastre creado por Fidel Castro con las dos monedas", aseguró Amor.

Y agregó que "esto de que el dólar inunde los bancos cubanos puede acabar siendo incluso un problema de dolarización de la economía que, evidentemente, es complicado, porque el volumen de circulación que tiene de circulación mercantil, minorista y mayorista es muy elevado".

¿Y las remesas?

Entretanto, el tema de las remesas es un factor fundamental en esta decisión, aseguran los expertos.



"Avanzar en la dolarización parcial institucional facilita la entrada de remesas por canales formales (las transacciones de Western Union y los bancos comerciales pudieran entregar dólares físicos a las familias en Cuba), y también le cierra espacios al mercado informal de divisas, algo que está tratando hace rato el BCC.", explicó Vidal.

Igualmente, Everleny dijo que "tienen, a la vez, que darse cuenta de que una vez que la Western Union comienza a funcionar en Cuba, si en una etapa posterior a esta decisión se acepta que el gobierno cubano le pueda pagar a las personas en dólares norteamericanos (...), las remesas aumentarían. ¿Por qué? Porque Western no tiene oficinas en todos los Estados Unidos. No es lo mismo enviar a través de otras vías alternativas, las personas que están en Estados Unidos, a sus familiares. De esta forma enviaría oficialmente a la Western Union. Y como es Western Union, y está autorizada a tener fondos del gobierno cubano, esos fondos podrían depositarse en el mismo Estados Unidos para hacerse compras agrícolas, pagar el pollo, pagar aceite, pagar soya, es decir, es una legalidad autorizada por la OFAC (Office of Foreign Assets Control) en la compra de alimentos que Cuba puede hacer, y Estados Unidos también".

El economista Pedro Monreal, por su parte, dijo en Twitter que en Cuba "Ya se bancarizaba USD. Lo nuevo es el USD físico para tratar de incrementar remesas, algo en que fracasaron el mecanismo bancario anterior y el raquítico mercado cambiario estatal. Apuntalar la dualidad monetaria (MLC) no es la dirección correcta, según el propio 'modelo' oficial", destacó.

Monreal respondió así a un tuit publicado por el viceprimer ministro de Economía y Planificicación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, quien había comentado que Cuba "va en la dirección correcta", dado que "La bancarización del USD apoya la recuperación gradual de la economía. Ya se aceptaba en el mercado cambiario desde agosto 2022; ahora se puede bancarizar y poner en tarjetas MLC, lo que podía hacerse con otras divisas y no con el USD".

Dolarización, una curita a la inflación

Para Vidal, la decisión del régimen de La Habana de aceptar nuevamente dólares en efectivo se debe, también, a la crisis económica generalizada que afronta el país.



"Por otra parte, con una inflación fuera de control, el gobierno se ha dado cuenta que impulsar la dolarización es más fácil en el corto plazo que asumir el costo político de imponer medidas de austeridad, subir impuestos, reducir gasto social para controlar los precios", afirmó el economista.

Sin embargo, en opinión de Amor, "una de las consecuencias más importantes va a ser el desplome del tipo de cambio del peso en los mercados informales, porque una mayor demanda de dólares por parte de los cubanos que no reciben remesas para poder ingresarlos después en las cuentas bancarias, va a hundir el precio que tiene la moneda cubana. Es decir, el tipo de cambio del peso se va a devaluar y eso va a generar más inflación todavía en la economía".

Según el análisis de Everleny, quien opina que esta decisión del régimen cubano es parte de todo un sistema cuyo primer paso era, precisamente, permitir que circule el dólar en instituciones oficiales, la nueva medida también funcionaría y beneficiaría a los empresarios que hagan negocios en Cuba.

"A la vez sirve para los empresarios. O sea, usted llega allá a un lugar, a una MIPYME (Micro, pequeñas y medianas empresas), y como tiene dólares legalmente y le puede pagar a esa entidad, esa entidad lo va a recibir. Hasta lo puede depositar directamente o no, y realmente hace mejor el circuito. Pero a la vez sirve que si vienen compañías extranjeras para participar en el comercio minorista, ya usted le podría pagar a esas empresas en dólares y esas empresas tienen esos dólares. Por lo tanto, podrían sacar al exterior sus utilidades", concluye Everleny.

Para Elías Amor, los menos beneficiados serán, como siempre, los cubanos más necesitados.

"Ante todo, hay una consecuencia que es muy lamentable, que es que esta medida va a agudizar de una manera muy visible, y muy notable, las desigualdades y la injusticia social en Cuba", afirmó.

"Los cubanos que no tengan 'FE': familiares en el extranjero, y que no puedan ingresar los dólares con facilidad en sus cuentas bancarias, se van a acordar de lo que significa la revolución. La revolución en la que creyeron y en la que algún día pensaban que iba a surgir un hombre nuevo, que iba a cambiar las cosas", concluyó el economista.