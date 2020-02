¿Qué busca el régimen con detención y multa a Oscar Elías Biscet?

El reconocido opositor cubano Dr. Oscar Elías Biscet dijo a Radio Martí que las autoridades cubanas allanaron su vivienda y lo detuvieron durante varias horas este jueves buscando el pretexto para anular su derecho a viajar fuera del país, y hasta llevarlo nuevamente a prisión si no paga una multa de 500 pesos por presunta "receptación".

Los oficiales comunicaron a Biscet que iba "retenido, que es una versión de detenido. Al parecer, retenido es que no te inscriben en el cuartel policial", dijo el opositor.

Biscet preguntó por qué iba retenido, cuál era el delito del que se le acusaba. Los agentes no respondieron. "Nunca me dijeron por qué me habían detenido".

La funcionaria que condujo el interrogatorio tampoco le dio una respuesta. El opositor le espetó que por esas violaciones de derechos era que él luchaba contra la tiranía.

Le mostraron los objetos que fueron "ocupados" en su vivienda. La funcionaria le dijo que si mostraba la propiedad de lo confiscado podría librarse de una condena "de tres a cinco años, o una multa", y antes de mostrarle un documento con la cantidad estipulada y el motivo de la medida, le preguntó si la iba a pagar.

El motivo de la multa es la presunta "receptación" de los objetos "ocupados" en su vivienda. Si no paga la multa podría ir a juicio y luego a prisión, lo amenazaron.

Receptación, explicó Biscet, "es cuando uno compra o tiene en su posesión algún material que es robado, y en realidad todos los materiales que se llevaron son de oficina, la mayoría regalados por amigos y familiares. (...) Nada es robado para que ellos pongan esa multa".

El jueves, la esposa de Biscet, Elsa Morejón, explicó a Radio Martí que " lo que se llevaron de la casa fueron objetos personales como computadora, teléfono personal y literatura".

El opositor fue multado con 500 pesos cubanos.

El motivo tras la medida podría ser, señaló el opositor, "que cuando se pone una multa que puede ir a juicio no te dejan viajar tampoco, y aquí ellos me dijeron que no iba a viajar más nunca". La multa, que supera los 200 pesos, es considerada un antecedente penal, lo que pesa en contra de su derecho a viajar libremente, añadió el doctor Biscet.

Durante el interrogatorio, la funcionaria recordó a Biscet que faltan muchos años, hasta 2028, para que cumpla su condena completa por la causa de los 75, y que hasta entonces no lo iban a dejar salir del país.

Biscet fue detenido este jueves sobre las 7:30 de la mañana, y liberado alrededor de las 4:00 de la tarde del mismo día. Cuando terminó todo el opositor fue trasladado de regreso a su vivienda. "Cuando fui a subir me estaban filmando".

Biscet, exprisionero de conciencia de la Primavera Negra de 2003, fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos en el 2007. Las autoridades le impidieron viajar recientemente a este país, donde había sido invitado al Desayuno de Oración Nacional.

(A partir de una entrevista de Ariane González para Radio Martí)