Pyongyang prueba motor de misiles en nuevo desafío a EEUU

Fotos satelitales apuntaron este lunes a que el misterioso test que realizó Corea del Norte el fin de semana consistió en probar un motor para misiles, subrayando la actitud cada vez más desafiante que Pyongyang está adoptando ante Washington.

Las imágenes, tomadas por la empresa Planet labs el sábado y el domingo, corresponden a la base de lanzamientos espaciales de Sohae (noroeste del país).



Las del sábado muestran actividad en torno al banco vertical de pruebas para motores, mientras que las del día siguiente muestran la zona más despejada y alteraciones en el suelo que habrían sido provocadas por las altas temperaturas generadas por el escape de un motor.

Base de Sohae

Pyongyang solo dijo el domingo que había realizado con éxito el día anterior "una prueba importante" en la base de Sohae y el Ministerio surcoreano de Defensa se limitó a decir este lunes que aún está analizando lo acontecido.



Sohae es un recinto empleado para lanzar satélites (algo que la comunidad internacional ha considerado pruebas de misiles balísticos encubiertas) que ha sido clave para el desarrollo del programa armamentístico norcoreano, especialmente en lo que se refiere a motores de combustible líquido para proyectiles.



Los ejércitos surcoreano, estadounidense y japonés no detectaron ningún lanzamiento desde Sohae el fin de semana si bien anteriores fotos por satélite habían mostrado ya actividad en torno al mencionado banco de pruebas.



El hecho de que fuera la Academia de Ciencias de Defensa Nacional la que emitiera además el comunicado del domingo deja pocas dudas sobre las implicaciones del test.



Este organismo es el que ha estado a cargo del desarrollo de las armas más avanzadas del régimen, incluidos los misiles de alcance intercontinental Hwasong-14 y 15, cuyos motores fueron testados por última vez precisamente en Sohae en marzo de 2017.

Motor de combustible sólido

Con estas pistas, algunos expertos no descartan que Corea del Norte incluso haya podido probar el sábado un motor de combustible sólido, más peligroso que uno que use combustible líquido, ya que permite cargar los proyectiles más rápido y mantenerlos almacenados así durante largas temporadas.



No obstante, eso implicaría que Pyongyang, que en 2018 desmanteló parcialmente la estructura del banco de pruebas vertical, ha logrado modificar la misma para soportar las características de un motor de combustible sólido.



En todo caso, el régimen indicó en su comunicado del domingo que la prueba supondrá un cambio para la "posición estratégica" de Corea del Norte, en lo que algunos creen que podría ser a su vez una alusión al armamento estratégico de largo alcance.



De este modo, la misteriosa prueba parece ser un claro indicativo de que Pyongyang ya está desandando parte del camino emprendido el año pasado con el acercamiento diplomático a EEUU.



La total falta de avances en el proceso de diálogo para el desarme un año y medio después de la primera cumbre en Singapur entre el líder norcoreano, Kim Jong Un, y el presidente estadounidense, Donald Trump, parece estar agotando la paciencia del aislado país asiático.



Tras la fracasada cumbre de Hanoi de febrero, donde Washington consideró insuficiente la oferta de Pyongyang referente al desmantelamiento de sus activos nucleares y se negó a levantar sanciones económicas, Corea del Norte ha realizado 13 pruebas con proyectiles de corto alcance.



También Pyongyang ha insistido en que EEUU tiene hasta el 1 enero para proponer una nueva oferta en el diálogo sobre desnuclearización y ha convocado para diciembre un pleno del partido único que puede marcar su nueva estrategia.



La última muestra del descontento norcoreano es la utilización de las instalaciones de Sohae, de cuyo desmantelamiento parcial en 2018 Trump se sentía especialmente orgulloso al tratarse de un ruego a título personal que le hizo a Kim.

Advertencia de Trump

El propio Trump había querido quitar peso el sábado a lo dicho por el embajador norcoreano ante la ONU, Kim Song, que consideró suspendido el diálogo nuclear.



Horas después llegó el anuncio del test y Trump reaccionó en la red social Twitter advirtiendo a Kim de que perderá "todo" si actúa de manera "hostil".



Está por ver si de aquí a que se celebre la reunión plenaria del Partido de los Trabajadores (que aún no tiene fecha exacta) se produce alguna mejora en el terreno diplomático.



De no ser así, muchos expertos prevén ya un mensaje hostil por parte de Pyongyang.



Mientras tanto, el Pentágono optó este lunes por desplegar de nuevo un avión de vigilancia sobre la península coreana, en lo que supone la octava operación de este tipo en apenas 12 días.