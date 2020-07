Publican listado no oficial de feminicidios en Cuba

La Red Femenina de Cuba publicó este jueves un listado de feminicidios y agresiones contra mujeres en Cuba.

"Desde el mes de enero hemos identificados 8 feminicidios que se han podido “declarar” y una víctima de violencia de género. Igualmente se han producido dos infanticidios, un bebé malogrado y dos niñas con lesiones físicas", indica el reporte y aseguran que esta información es tan sólo la punta del iceberg.

El grupo precisó que en Cuba no existen datos oficiales sobre estos crímenes y los datos recopilados para este informe proceden de las investigaciones independientes de periodistas y activistas en Cuba y del trabajo de las plataformas YoSiTeCreo en Cuba, IPSE, Red Femenina de Cuba, Alianza por la Inclusión, Red de Mujeres por la Igualdad, y Las Marianas entre otras colaboraciones.

El grupo reconoce que la activación de línea 016 con la policía y la fiscalía para que puedan acudir las víctimas es una medida positiva pero tardía e insuficiente. La red lamenta que en Cuba, al igual que en otros países, la agresión por Violencia de Género no esté tipificado como delito.

"Es un grave problema porque esta actitud concede impunidad a los agresores y no parece proteger a las víctimas como debiera. Es como si la ley no estuviera a favor de ellas. Debido a ello muchas víctimas de esta violencia no se atreven o prefieren mantenerse en silencio por las represalias que podrían sufrir sus propios hijos y su familia cercana. Las amenazas continúan, así como las agresiones. El miedo y la culpabilidad atenazan a las víctimas que casi siempre se encuentran en un callejón sin salida", indica el informe.

A continuación reproducimos el listado elaborado por la Red Femenina de Cuba:

Feminicidios y agresiones. 9

13 de enero: 1.- Mujer sin identificar. Muerta. Victimario sin precisión. Lugar: ruinas del cine Neptuno, Municipio Centro Habana, provincia La Habana.



24 de febrero: 2.- Mujer conocida como la gallega. Muerta: Victimario/s: Su pareja Lugar: Centro laboral en el Complejo Morro Cabaña, Municipio Habana del Este, Provincia de La Habana.

16 de abril: 3.- Yamilka Guerra Espinosa. Muerta. Victimario pareja con antecedentes de violencia machista. Lugar; su hogar en la comunidad rural El Indio, Municipio Amancio, provincia Las Tunas. *

3 de mayo: 4.- Yineidy Alcántara Romo. Muerta. Embarazada de 5 meses. Victimario: ex pareja Lugar: su hogar en el barrio rural La Cachimba, municipio de Güira de Melena, provincia de Artemisa. **



7 de mayo: 5.- Mujer sin identificar: muerta. Victimario: pareja. Lugar: Su hogar en la comunidad La Juanita, ciudad de Cienfuegos, provincia Cienfuegos.



18 de junio: 6.- Gisel Iznaga Graberán con lesiones: Victimario: ex pareja con antecedentes de violencia machista. Lugar: su hogar en el consejo popular Ceiba del Agua, municipio de Caimito, provincia de Artemisa. ***



7.- Beatriz Cuadrado Batista. Muerta. Victimario: ex pareja con antecedentes de violencia machista. Lugar: en la vía pública de la Ciudad de Gibara, municipio de Gibara, provincia de Holguín.



28 de Julio: 8.-Mujer sin identificar. Muerta. Victimario: es pareja. Lugar: su hogar en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo.



9.- Mujer sin identificar: Muerta. Victimario: su pareja. Lugar: su hogar en Camagüey.



Infanticidios: 2 (+ 1 embarazo malogrado)

Agresiones infantiles: 2



16 de abril: *Dos niñas de dos y cinco años respectivamente. Muertas. Victimario: pareja de su madre Yamika Guerra Espinosa, también muerta, en su hogar, en la comunidad rural El Indio, municipio Amancio, provincia Las Tunas.



3 de mayo: ** Bebé de 5 meses de embarazo malogrado por muerte de la madre a manos de su pareja. Municipio de Güira de Melena, provincia de Artemisa.



18 de junio: ***Dos niñas con lesiones, una de ellas grave por ataque a su madre Gisel Iznaga Graberán. Provincia de Artemisa.