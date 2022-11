Psicóloga pinareña denuncia expulsión laboral por razones "de peso político"

La psicóloga y activista Yahíma Díaz fue expulsada este martes de su trabajo en el Policlínico 1ro de Enero, de Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río.

El funcionario que le comunicó el despido argumentó “ausencias injustificadas”, pero Díaz asegura que los días que faltó a su puesto de labor estaban avalados por un certificado médico de enfermedad.

Las razones para "el despido, o como le llaman ellos, la separación del puesto de trabajo, obviamente, son de peso político, por mi postura, porque a pesar de las presiones que han ejercido sobre mí en el ámbito laboral, no he cedido. He continuado haciendo mis publicaciones y mis manifestaciones pacíficas en la medida en que lo he creído oportuno y lo ameritaban algunas situaciones”, denunció la excoordinadora de la plataforma Archipiélago.

Díaz fue una de las firmantes y participó en la entrega de la carta de notificación a las autoridades de su localidad sobre la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba que estaba convocada por Archipiélago para el 20 de noviembre de 2021.

Desde entonces, Díaz ha denunciado varios episodios de represión por parte de la Seguridad del Estado y elementos de las llamadas organizaciones de masas en su comunidad, en Consolación del Sur.

En marzo de 2022, la activista fue amenazada por agentes de la policía política con 'sufrir las consecuencias' si continuaba en la oposición.

De acuerdo con Díaz, los funcionarios de su centro laboral a menudo trataban de coaccionarla para que abandonara su activismo:

“Casi todos los meses me llamaban los directivos de mi centro laboral para ‘aconsejarme’, para tener algún tipo de conversación, para decirme que si yo hacía publicaciones, incluso en horario laboral, hasta en eso. Y yo sabía que esto se venía cocinando”, subrayó.

“Ellos querían ya, definitivamente, separarme de mi vínculo laboral, porque ellos saben que también era algo que me protegía desde el punto de vista social. Las personas me ven como una psicóloga. Además, llevo muchos años trabajando en salud. Me gusta mucho mi profesión. Es algo bien lamentable, bien vergonzoso”, recalcó la profesional.

Radio Televisión Martí trató de obtener comentarios de los responsables del Policlínico 1º. de enero, donde trabajaba Díaz, pero a nuestra pregunta colgaron el teléfono.

En octubre de 2021, fueron expulsados de sus centros laborales el profesor David Alejandro Martínez Espinoza y al doctor Manuel Guerra, ambos miembros de la iniciativa Archipiélago.

A fines de septiembre, el dependiente Zamay Espinosa Pareta fue expulsado de su trabajo en la Cooperativa de Créditos y Servicios, Planta Mecánica de la ciudad de Camagüey, por haber dicho en alta voz que votaría "no al referendo del Código de las Familias”.

De forma expresa, o por señales más veladas, como la presión para la renuncia, el régimen cubano ha obligado durante años a los ciudadanos a definirse a favor de la política del Partido Comunista. Quienes elijan un camino diferente están en peligro de perder su medio de subsistencia.