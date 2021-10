Proyecto Inventario explica qué son los Pandora Papers y cómo Cuba está implicada

El proyecto cubano independiente Inventario participó, entre más de 150 medios de prensa y el Consorcio Internacional de Periodistas de investigación (ICIJ), en los Pandora Papers, una investigación basada en más de 11,9 millones de documentos financieros de 14 proveedores de servicios offshore, o cuentas extraterritoriales.

"Más de 600 periodistas alrededor del mundo, en 117 países y territorios, han revisado los archivos en busca de sus secretos", señala el Proyecto Inventario en una nota explicativa publicada este domingo en su sitio en internet.

Unos 130 billonarios de 45 países, además de 336 políticos y funcionarios públicos, personajes de la farándula, deportistas de fama mundial, espías y oligarcas rusos, entre otros, aparecen entre los implicados.

A la pregunta de si hay información relacionada con Cuba en los Pandora Papers, Inventario responde que sí, aunque aclara que "hasta el momento" no ha "detectado a ningún alto funcionario ni exfuncionario del gobierno cubano mencionado en los documentos filtrados".

"Los Panama Papers ya habían expuesto una serie de empresas y directivos con vínculos al país y al gobierno cubano desde su salida a la luz en 2016. Los Pandora Papers aportan nuevos datos sobre algunas de aquellas empresas, y contienen otras nuevas, sobre las que estaremos publicando en nuestro sitio web", subraya.

Latinoamérica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en paraísos fiscales

En una primera parte de la entrega de esta investigación, Inventario revela que "tres presidentes en activo y 11 retirados, noventa políticos de alto nivel, congregaciones religiosas y artistas de fama mundial, multimillonarios y hasta el gobernador de un banco central; una constelación de personajes poderosos de Latinoamérica ha hecho uso a lo largo de los años de paraísos fiscales".

De 35 presidentes, en activo o retirados, que figuran en los Pandora Papers, 14 pertenecen a la región. La mayoría, subraya el proyecto independiente, son de corte conservador. Destacan "tres jefes de Estado en activo y que en común tienen haber sido empresarios acaudalados: el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lasso y el dominicano Luis Abinader". Entre los 11 exmandatarios, los más conocidos son los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, añade Inventario.

Los 14 proveedores de servicios offshore vinculados a la filtración son: All About Offshore (Seychelles) Limited (Aabol); Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal); Alpha Consulting Limited (Alpha); Asiaciti Trust Asia Limited (Asiaciti); CCS Trust Limited (CCSL, anteriormente Commonwealth Corporate Services Limited); CIL Trust International Inc (Cititrust); Commence Overseas Limited (Commence BVI); Demetrios A. Demetriades LLC (DAD Law); Fidelity Corporate Services Limited (Fidelity); Glenn D. Godfrey and Company, LLP (GDG); Il Shin Corporate Consulting Limited (Il Shin); Overseas Management Company, Inc. (OMC); SFM Corporate Services S.A. y SFM Corporate Services (Dubai) Ltd. (SFM), y Trident Trust Company (BVI) Limited (Trident).

La mayor cantidad de documentos filtrados proviene de Trident, con 3.375.331; del estudio de abogados panameño Alcogal, con 2’185.783, y de Asiaciti, con 1.800.650, añade el proyecto independiente.

El diario estadounidense The Washington Post, que también participa en la investigación, dijo este domingo que los Pandora Papers exponen "la participación de líderes políticos", examinan "el crecimiento de la industria dentro de los Estados Unidos" y demuestran "cómo el secreto protege los activos de los gobiernos, los acreedores y los abusados o explotados por los ricos y poderosos", en la filtración de información confidencial más grande de su tipo.