Proyecto de ley busca estatus de protección temporal en EEUU para venezolanos

Senadores republicanos y demócratas propusieron el jueves una legislación que permitiría que unos 72.000 venezolanos permanezcan en Estados Unidos luego de huir de la crisis política y económica en su país.



El republicano Marco Rubio y el demócrata Bob Menendez presentaron el proyecto junto a los demócratas Dick Durbin,Patrick Leahy y Cory Booker. La medida otorgaría inmediatamente el "Estatus de Protección Temporal" a los venezolanos que pasen las revisiones de seguridad, lo que permitiría que permanezcan en Estados Unidos por 18 meses.



No hubo señales de inmediato de si los líderes republicanos del Senado permitirían que la medida sea sometida a votación. Los partidarios del proyecto esperan que la continua incertidumbre en Venezuela y el respaldo del presidente Donald Trump al movimiento de oposición que busca forzar la salida del presidente Nicolás Maduro reduzcan cualquier resistencia.



Trump generalmente no se ha mostrado abierto a la inmigración y su gobierno ha buscado poner fin al "Estatus de Protección Temporal" para otros inmigrantes, incluidos salvadoreños, hondureños y haitianos.



La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.



El Comité Internacional de Rescate, que pidió al gobierno de Trump que otorgue el "Estatus de Protección Temporal" a los venezolanos previamente esta semana, ha estimado que actualmente hay 72.000 venezolanos en Estados Unidos, lo que podrían quedarse en el país y trabajar bajo el programa.



La organización no gubernamental ha dicho que más de 3,4 millones de venezolanos han salido de su país desde 2015, a medida que se profundiza una crisis económica, y estimó que la cifra de desplazados llegaría a unos 5 millones en febrero del próximo año.



Un proyecto de ley similar fue presentado en la Cámara de Representantes por el republicano Mario Diaz-Balart y el demócrata Darren Soto.