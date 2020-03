Protesta multitudinaria en Centro Habana termina con intervención policial (VIDEO)

Más de un centenar de personas protestaron este jueves en la capital cubana en medio de la pandemia del coronavirus, que ya registra 67 casos de contagio en la Isla.

El incidente ocurrió en la tienda "La Borla", frente al parque Segio González, El Curita, en Centro Habana.

La protesta se habría desatado en una cola para comprar pollo, una escena recurrente en la isla durante las últimas semanas.

La policía intervino para sofocar la manifestación y se vio obligada a rociar spray sobre la multitud, según el periodista independiente Adrián Pérez Díaz, del Periódico Patria, presente en el lugar.

"El hambre y la desesperación se apodera del pueblo cubano y la policía rociando spray para todos lados. El pueblo gritando y algunos lanzan hasta piedras. El régimen no puede exigir aislamiento cuando no garantiza la alimentación, los productos de aseo personal ni salario. Con represiones no controla el hambre [que] cada día aumenta más que no podrán controlar", publicó el comunicador en Facebook.

Las autoridades de Cuba anunciaron el pasado lunes la regulación de productos de la canasta básica como parte de la estrategia para evitar la propagación del coronavirus y promover el aislamiento social. Con ese objetivo se ordenó la distribución en toda la red minorista, incluidos centros de gastronomía y turismo, de determinados víveres mediante la libreta de abastecimiento.

El gobierno también anunció el aumento de la vigilancia policial para prevenir posibles "actividades delictivas" y la aglomeración de personas en espacios públicos.

Pero las colas siguen, y los víveres escasean, según el testimonio de cubanos de todas partes de la isla.

(A partir de un reporte de Alvaro Alba para Radio Martí)