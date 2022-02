Protesta en México contra la política de destierro del régimen cubano

Un grupo de cubanos protestó este jueves frente a la Embajada de La Habana en México contra la práctica, cada vez más abierta y marcada, del régimen de Cuba de condenar al destierro a sus opositores políticos.

“Fue por el destierro, a que está siendo sometida Anamely Ramos, pero no solamente por ella, sino por las arbitrariedades con la situación migratoria a la que estamos sometidos todos los cubanos, o sea, cualquier cubano puede mañana ser víctima de ésto que le está pasando a Anamely hoy porque ese es un Estado que funciona como una finca donde no existe ningún Estado de derecho y donde, discrecionalmente, ellos se dan el derecho de decidir quién puede y quién no puede entrar al país”, señaló a Radio Televisión Martí el periodista cubano José Raúl Gallego, residente en México.

Frente a la sede diplomática en la capital mexicana, los manifestantes corearon frases del apóstol José Martí mientras exhibían carteles con su imagen y maletas con letreros: "Tenemos derecho a regresar”, “Cuba es de todos” y “No más destierros".

“La embajada cubana no llevó grupos de choque como otras veces ha hecho para enfrentarnos. Sí, le orientaron a la policía que no nos dejaran avanzar hacia la verja que rodea la embajada. Después, las mismas personas encargadas de allí de las comisiones de Derechos Humanos le pidieron a la policía que nos dejaran avanzar un poco. Y ahí estuvimos e hicimos la protesta de manera pacífica, sin que hubiera ningún tipo de incidente” de agresión, apuntó Gallego, uno de los promotores de la demostración.

La manifestación fue convocada luego de que se conociera que la curadora de arte y activista Anamely Ramos, por órdenes de las autoridades cubanas, fue impedida de abordar un avión de la compañía estadounidense American Airlines para regresar desde Miami a La Habana.

Valiéndose de su vocero oficial, Humberto López, la élite de poder cubana esgrimió el Decreto-Ley 302 de 2012, que permite negar la entrada al territorio a cualquier persona que estimule, realice o participe en acciones "hostiles" contra los fundamentos políticos del Estado.

“En primer lugar, si vamos a la letra estricta de ese argumento, el Estado cubano no es el Gobierno de Díaz-Canel, no es el Gobierno del Partido Comunista. Es todo propósito que tenemos todos los cubanos, que tenemos el derecho a expresarnos libremente y que estamos en contra de la dictadura, es el derecho a cambiar el sistema de gobierno que existe en Cuba. No el Estado, porque nosotros queremos que se mantenga el Estado cubano, su integridad nacional tal y como existe, que mantenga sus usos y costumbres, pero lo que queremos es un cambio de gobierno. Así que ese Decreto-Ley de con el que están argumentando no es aplicable para el caso de Anamely Ramos. Ella no ha hecho nada en contra de la seguridad del Estado. En todo caso ha puesto en jaque, por su labor opositora, a la dictadura que está gobernando ese Estado”, recalcó el abogado cubanoamericano Santiago Alpízar, coordinador del grupo Cuba Demanda.

“Así que el argumento es baladí y creo que además ese Decreto-Ley es anticonstitucional, porque su propia Constitución dice en su artículo 1º. que Cuba es de todos los cubanos, especialmente de aquellos que, digo yo, residen allí y que no han cambiado su estatus de residente en Cuba, como lo es la señora Anamely Ramos, entonces el derecho que ella tiene a regresar a Cuba es absoluto, aún en las condiciones y maneras que el gobierno lo considera ilegal de acuerdo a su propia legislación”, puntualizó el experto.