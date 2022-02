Prospecto crucero cubano Anthony Martínez irá por corona mundial juvenil de la OMB

En una gran noche para el boxeo cubano, el venezolano Michell Banquez demostró tremenda preparación física y buena velocidad de piernas y manos en el pleito estelar en las 118 libras.



El venezolano Banquez (20-1-14 KO) derrotó por nocaut técnico en el sexto round al cubano Joahnys Argilagos, durante el cartel boxístico efectuado este viernes por la noche con buena asistencia de público en el Hialeah Park Racing & Casino.



El bi campeón mundial Argilagos (8-1-4 KO) tuvo problemas estomacales desde horas de la mañana del viernes 28, según informó su médico Osvaldo Nordelo, de Villa Clara.



“Aparentemente tuvo problemas por una mala digestión y eso le afectó por los golpes que le llegaron a los planos bajos”, dijo Nordelo tras concluir el combate.

Banquez desde principios no iba a ser nada fácil para Argilagos (8-1-4 KO). El púgil de Caracas en 20 combates profesionales sólo había perdido ante el chileno Miguel González, una decisión unánime en 11 rounds en pelea efectuada en el 2018 en Chile por el título FEDELATIN de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso súper mosca.



El peleador de Camagüey, indudablemente, no se presentó en su mejor noche en Hialeah y no gozó de su acostumbrada rapidez de piernas y manos.



En varias ocasiones Argilagos solo se dedicó a cubrir su rostro de los golpes tirados en la media y corta distancias por Banquez.



No se veía muy efectivo en la reposta. Fue un Argilagos diferente al que estamos acostumbrados a ver. En el deporte no siempre se gana. Hay que asumir las derrotas como dolorosas pero aprender de ellas y crecerse para venideras peleas.



Aunque el gimnasio básicamente dice las últimas palabras, el púgil de Camagüey de 25 años, necesita aprender más del boxeo profesional. Talento tiene para llegar a lo máximo en la división gallo y con el de cursar del tiempo adquirir la maestría deportiva.



El habanero Jorge de Jesús Romero (22-0-14 KO) envió a la lona en dos ocasiones al argentino Lucas Báez (37-21-20 KO) quien decidió no salir para el 5 rounds.



Romero y su entrenador Pedro “Peter” Roque están tratando de buscar una pelea grande para el 2022.

Del 2020 para acá y en plena pandemia, Romero ha peleado seis veces. Con 28 años de edad en cualquier momento debe llegarle una oportunidad por el título mundial en el peso súper gallo.



Un púgil que levantó de sus butacas a una buena cantidad de fanáticos fue el peleador de Cienfuegos Orestes Velázquez (3-0-3 KO), quien derrotó al favorito estadounidense de origen mexicano Abran Martínez, de amplia experiencia amateur y profesional.

Martínez, natural de Dallas y residente en Las Vegas, había ganado sus 9 pleitos profesionales con 7 KO.



Sobre el papel era el favorito. Sin embargo Martínez se encontró frente a frente a un peleador que pega y que todo el tiempo está tirando golpes en cualquier distancias.



El referí tuvo que amonestar dos veces por defectos técnicos a Martínez. Fue, sin lugar a dudas, un éxito muy importante para el peso súper ligero cubano, quien al final de la pelea se mostró feliz con el resultado y dedicó su victoria a los cubanos de la Isla y de todo el mundo.



Otro cubano que impresionó fue el semi pesado espirituano Isaac Carbonell (5-0-4 KO), quien con un gancho de derecha fulminó en el primer asalto al argentino Ariel Bustos.

Carbonell y su entrenador Eufracio “ Franco “ González mostraban en sus rostros esa alegría por la victoria lograda en Hialeah.



Varios promotores, entre ellos Bernard Hopkins han mostrado interés el firmar y promocionar al boxeador de Sancti Spíritus.

Otro cubano que se llevó las palmas fue el gran prospecto Ariel Pérez de la Torre (7-0-5 KO) , quien realizó su primera pelea en EEUU. Sus otros 6 pleitos fueron dos en Guatemala y 4 en México.



Ariel, con una gran demostración de valentía, dispuso por decisión unánime en 8 rounds del escurridizo estadounidense Drew Correll (10-2-8 KO). Hubo momentos que el cubano tuvo que emplearse a fondo para salir de los embates de Correll.



El súper pesado cubano Ricardo Agüero debutó a nivel profesional con un KO en el segundo round ante el estadounidense Brandon Grundy.



El agramontino y residente en Miami Beach Agüero volverá al ring el 11 de febrero próximo ante Kevin Childs , en cartel señalado para efectuarse en Miami Spring, Florida, evento que también tendrá la presencia de otros tres púgiles cubanos, Manuel Correa, Anthony Martínez y Alayn Limonta.



El sur de la Florida necesita más carteles boxísticos. Por tal motivo, varias promotoras hacen esfuerzos para realizar en el 2022 un sinnúmero de programas boxísticos desde Miami hasta Ford Lauderdale.