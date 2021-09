Prosigue la fuga de peloteros cubanos en México: Ahora el turno fue para Loidel Rodríguez

Ningún país del mundo ha visto en las últimas tres décadas la fuga de cientos de deportistas hacia otras naciones.



La diversidad de disciplinas es indescriptible, desde el gran maestro de ajedrez Leiner Domínguez hasta el receptor Loidel Rodríguez.



Nombres de la talla del campeón olímpico en triple salto en Tokio Pedro Pablo Pichardo, quien se cubrió su cuerpo con la bandera de adopción, Portugal, hasta campeones mundiales de boxeo, en voleibol, en levantamiento de pesas, y hasta un grupo inmenso que ganaron con diferentes equipos Series Mundiales de las Grandes Ligas y múltiples eventos internacionales.



La fuga de deportistas de la mayor isla de las Antillas prosigue. El último en quedarse en Ciudad Obregón, México, fue el prospecto receptor espirituano Loidel Rodríguez, de 22 años de edad.



Loidel formó parte del equipo Cuba, que debutó este viernes con derrota 5-0 ante México, en la Copa Mundial Sub-23.



Precisamente Rodríguez tras llegar llegar este viernes por la noche al estadio en Ciudad Obregón y antes que comenzara el choque Cuba vs México, abandonó la comitiva cubana.



Hasta el momento de redactar esta información se desconoce el paradero del catcher de Sancti Spíritus.



De esa forma de unió a otros dos jóvenes peloteros cubanos que decidieron quedarse en México con el sueño de jugar béisbol profesional. Se trata de los lanzadores Luis Danys Morales y Uber Mejías.



Loidel ha participado en 5 Series Nacionales con el elenco espirituano y en la última Serie Play Off con el equipo de los Gallos se fue de 6-2.



Loidel es una persona que se considera un guajiro que ama al béisbol y admirador del catcher boricua Yadira Molina y el jardinero estadounidense Mike Trout.



Rodríguez ganó medalla de plata con Cuba en el último Campeonato Panamericano Sub-23 y fue uno de los puntales de la selección de la isla , sobre todo con jonrón decisivo en ese evento ante el equipo de República Dominicana.



Lamentablemente en ese juego ante la novena dominicana el receptor espirituano se lesionó y no pudo estar en la final de la cita continental.



Muchos sueños tiene por cumplir Loidel Rodríguez. Talento y deseos de superarse no le faltan a este espirituano que era uno de los prospectos de la receptoría cubana, una posición que demora mucho en madurar en cualquier béisbol del mundo.



Cuba ha contado históricamente con grandes catchers cómo son los casos de Miguel Ángel González, Yasmany Grandal, Juan Castro y Paul Casanova, por sólo citar a 4.