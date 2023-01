Propone Departamento de Seguridad Nacional ajustar tarifas de solicitud de beneficios de inmigración y naturalización

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso ajustar ciertas tarifas de solicitud de beneficios de inmigración y naturalización que cobra el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

En una nota en el Registro Federal, DHS informó que USCIS realizó una revisión bienal de las tarifas y determinó que sus costos han aumentado considerablemente desde su anterior ajuste debido a programas humanitarios ampliados, mayor demanda, mayores tiempos de procesamiento y la necesidad de más empleados de USCIS.

“USCIS no puede mantener niveles de servicio adecuados con los efectos de los recortes presupuestarios y su nivel actual de gasto sin impactos duraderos en las operaciones. DHS propone ajustar las tarifas de USCIS, agregar nuevas tarifas para ciertas solicitudes de beneficios, establecer tarifas distintas para las peticiones de trabajadores no inmigrantes y limitar la cantidad de beneficiarios en ciertos formularios”, señala la propuesta.

Entre los cambios de tarifas propuestos está un aumento del 18% en las solicitudes para un Certificado de Ciudadanía de $1.170 a $1.385. Una Solicitud de Naturalización aumentaría un 19%, de $640 a $760.

El DHS también propuso exenciones de tarifas adicionales para ciertas categorías humanitarias y cambios en otros requisitos de solicitud de beneficios de inmigración.

“Si el DHS no ajusta las tarifas de USCIS, no tendrá los recursos que necesita para brindar un servicio adecuado a los solicitantes y peticionarios o no podrá seguir el ritmo de la carga de trabajo de las solicitudes de beneficios entrantes, y los tiempos de procesamiento y los retrasos de USCIS no mejorarán”, dijo la agencia.

Se aceptarán comentarios por escrito sobre esta regla propuesta hasta el 6 de marzo de 2023. Además, DHS llevará a cabo sesiones virtuales de audiencia pública durante las cuales el público puede hablar directamente con USCIS sobre las preguntas planteadas en esta regla propuesta.

El Registro Federal es la gaceta oficial de la rama ejecutiva del gobierno estadounidense que contiene las reglas de las agencias gubernamentales, las reglas propuestas y los avisos públicos y se publica diariamente, excepto en días feriados.