"No había una cama en la UCI para ella": Prominente científico cubano lamenta muerte de su hermana en Cuba por COVID-19

El prominente científico cubano Eduardo López Collazo, director científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital La Paz, en Madrid, España, informó sobre el fallecimiento de su hermana en Cuba a causa de complicaciones por el COVID-19.

"Mi hermana ha fallecido de COVID en Cuba. No había una cama en la UCI pa ella. Con una saturación de 60 % me decían q no era criterio para ingresarla en el hospital. Murió en una especie de Centro Médico. Es la historia de muchas personas en aquella isla", escribió en su cuenta en Twitter el investigador nacido en Jovellanos, Matanzas.

López-Collazo, coautor del bestseller Coronavirus. ¿La última pandemia?, también escribió en su blog cómo fueron los últimos días de su hermana hasta que "la enfermedad La COVID-19 acabó con su respiración".

"Hace un par de semanas me dijo que se había infectado. “No te preocupes, cuídate, pero tienes dos vacunas puestas, seguro que lo pasas leve”. Ella estaba optimista, algo raro en “mi hermana”, incluso, hasta alegre. Todos los días me mandaba un mensaje diciéndome cómo estaba. “Tengo fiebre, 37.5” me escribía, a lo que respondía, “no es fiebre, no temas”. Pero el domingo dejó de escribir, el martes supe que llevaba un par de días en un banco del hospital con vómitos y diarreas, no había camas para ingresarla… se deshidrataba. “Nada que no se pueda resolver con varios sueros” pensé. Un día después me dicen que su saturación era mala. ¡Sesenta porciento de saturación! Entonces ya me imaginé lo que iba a suceder. Moví tierra y mar para que se la llevaran a una UCI, toqué todas las puertas que pude y las que tenían mis amigos… pero no lo logré. Hablé con la médica que la atendía, “no cumple los criterios internacionales para entrar en cuidados intensivos” me dijo y seguro estoy que cruzaba los dedos sin que nadie la viera. Murió horas después de escucharme al teléfono, me dijo “mi hermano” y algo más que quiero pensar fue un “te quiero”", escribió en su blog Viernes.

En varias ocasiones el periódico español El Mundo ha seleccionado a López-Collazo en el ranking de Los 50 gays más influyentes de España.