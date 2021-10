Prohíben participar “en otra marcha” a manifestante del 11J en La Güinera

La Seguridad del Estado citó el martes a Adonis Alexander Remón León, para advertirle que de participar en alguna otra marcha sería castigado con las penas máximas para los delitos de que está acusado: atentado, desacato, desórdenes públicos y lesiones.

“Me citaron para alertarme de que no puedo asistir a otra marcha porque eso no está permitido en el país y que de hacerlo me van a poner las condenas máximas de atentado, desacato, etc. Hablaban de la marcha del 15 de noviembre” dijo a Radio Televisión Martí Adonis Alexander Remón, uno de cuatro hermanos que fueron arrestados el 12 de julio durante las protestas del barrio La Güinera del municipio habanero Arroyo Naranjo.

Las autoridades cubanas prohibieron la celebración de la marcha del 15 de noviembre por considerar que sus promotores tienen la intención de impulsar un cambio de régimen.

El derecho a la manifestación, aunque prevista en la Constitución cubana, no se contempla fuera del oficialismo por lo que, de haberse aprobado, habría sido una decisión histórica.

En la Güinera, el régimen reprimió ferozmente a los manifestantes. Decenas de personas resultaron heridas y fue allí donde murió de un balazo, disparado por un agente, Diubis Laurencio Tejeda.

“Me dieron tremenda mano de golpes. Yo entiendo que en el momento que estoy en una manifestación pacífica, no tengo por qué ser agredido por la policía porque yo estoy expresando lo que siento, mi pensamiento. Yo con las manos extendidas hacia arriba que me cayeran a patadas y estrellones. Cuando llegué a la unidad del Capri, peor y cuando llegué al centro de detención Jóvenes del Cotorro me defequé encima de los golpes que me dieron”.

“Fui a parar al Combinado del Este, al pabellón donde están los convictos de asesinato. No solamente yo, muchos de mis amigos que participaron en las protestas”.

Según la versión de la prensa cubana, los manifestantes "alteraron el orden e intentaron dirigirse hacia la Estación de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la instalación".

La Fiscalía cambió a Remón, la medida cautelar de privación de libertad por la de reclusión domiciliaria mientras espera que concluya la investigación de su causa en la que están incluidos sus hermanos, José Antonio Gómez León, Frandy González León y Santiago Vázquez León, presos en el Combinado del Este.

“Hasta ahora no ha llegado la petición fiscal, ni la mía ni la de mis hermanos porque el proceso de investigación no ha terminado”.

“La mayoría siguen encarcelados. Yo trabajo en la campaña de Salud Pública y mi centro de trabajo hizo una carta diciendo que yo estaba en horario de trabajo cuando me cogieron y por eso me soltaron en lo que indagan”.