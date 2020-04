Profesionales de salud cubanos: 4 contagiados en Venezuela y en Andorra tildados de "cuidadores"

Cuatro integrantes de la brigada médica cubana en Venezuela tienen coronavirus, según confirmó el propio gobernante en disputa, Nicolás Maduro, en conferencia de prensa.

Caraota Digital publica que se trata de cuatro colaboradores cubanos de la misión Barrio Adentro en la ciudad de Guarenas, en el estado Miranda.

Durante una presentación por la conmemoración de los 17 años de la Misión Barrio Adentro en Caracas, Maduro precisó que de los siete nuevos casos detectados en Venezuela, cuatro son colaboradores cubanos de Barrio Adentro que fueron contagiados en Guarenas, estado Miranda.

Y aclara que dos de ellos son enfermeras de 36 y 57 años de edad, además de un enfermero de 52 años y un paramédico de 37.

Sin embargo, el diario El Carabobeño afirma que uno de los cubanos contagiados es un médico odontólogo de 37 años de edad.

El periódico agrega que tres de los infectados presentan insuficiencia respiratoria leve, mientras que el enfermero de 52 años tiene insuficiencia respiratoria moderada.

Los profesionales de la salud cubanos también son noticia en Andorra donde fuentes del Servicio Andorrano de Atención Sanitaria (SAAS) han declarado a la publicación Altaveu que "hay una parte de la brigada que más que personal de enfermería son cuidadores".

Parte de la brigada enviada por La Habana "tiene poca formación y menos experiencia en cuestiones clínicas".

"Las fuentes consultadas explicaron que la delegación cubana ha llegado al Principado con muchas ganas de trabajar y muy buena voluntad, un gran deseo de ayudar. Pero que este hecho, en muchos casos, y ante la situación actual, no es suficiente. En este sentido, y sobre todo en el hospital, ante cuadros clínicos realmente críticos o incluso muy críticos, el profesional médico fijo ha dejado claro que no es buen momento para tener que aleccionar a nadie, por tener que formar personal nuevo. De ahí que se haya tenido que buscar en algunos casos -no todos, pero sí más de los previstos- reubicaciones", indica Altaveau.