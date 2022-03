“Presos son ellos, mamá”, dice joven sentenciado a 13 años de cárcel por manifestarse el 11J

“Mi mente es libre, presos son ellos mamá”, así se expresó el joven Brandon David Becerra Curbelo, de 18 años, encarcelado por participar en las protestas del 11 de julio, durante la visita que tuviera el pasado sábado en el penal "Jóvenes de Occidente", en El Guatao, La Habana.

Su madre, Yanaisy Curbelo, dijo a Radio Martí que Brandon se encuentra bien mentalmente, a pesar de que las autoridades penitenciarias esperaron hasta último momento para comunicarle que, aunque su petición era de cinco años de trabajo correccional sin internamiento, había sido sentenciado a 13 años de cárcel.

“Esta visita, para mí, yo pensé que iba a ser la más difícil”, confesó Curbelo, aludiendo al drástico cambio de condena a su hijo.

Mi mente es libre, mamá, yo soy libre, presos son ellos..."

“Como él tenía pensado cinco, domiciliar, al ser 13 de internamiento… Pero, nada, fue una de las mejores visitas que yo tuve porque (...) lo vi tan tranquilo, con esa energía de él”, apuntó.

La madre del preso político imaginó encontrar al menor “deprimido, nervioso”, sin embargo, a pesar de “no estar contento”, mostró una gran entereza durante el encuentro, subrayó Curbelo.

“Es muy injusto, él no entiende aún por qué tiene esa condena tan alta. Eso no está en su mente, porque él sabe que no ha hecho nada, pero al menos no está confundido. Es como él dice: 'Mi mente es libre, mamá, yo soy libre, presos son ellos'”.

De acuerdo con Curbelo, su hijo se comporta “como que él está consciente de que no va a cumplir 13 años [de cárcel], y me lo dice: ‘Mamá, queda tranquila, que yo no voy a cumplir 13 años’. Yo, verdaderamente, como su madre, que lo conozco bien, lo vi mejor que en muchas visitas, posiblemente, la mejor. Él está muy bien de salud y también mentalmente. Continúa en su mismo destacamento, hasta ahora no lo han trasladado”.

“En la prisión se mantenían todo el tiempo diciéndole: ‘sabes que te vas en cuanto bajen la sentencia, recoge, que te vas para tu casa con tu mamá, con tu hermano… en un juicio, ¡en juicio cinco domiciliar! Cuando llegaron las sentencias, él pensó que se iba; juegan con su mentalidad todo el tiempo”, afirmó Curbelo.

Presos son ellos, de su esclavitud forzada..."

“Cuando llegaron las sentencias, esperaron al último momento (él estaba recogiendo para irse) para decirle: ‘no, si no te puedes ir, porque tienes 13 años de prisión’. Yo no quiero imaginarme lo que él sintió en ese momento”, lamentó la mujer.

Becerra Curbelo, quien cumplió sus 18 años en prisión tras participar en el levantamiento popular del 11 de julio, en el municipio habanero de 10 de Octubre, también envió una carta a su padrino, donde, además de reiterar que se siente libre, manifiesta: "Presos son ellos, de su esclavitud forzada y obligada. Usted tiene un gran ahijado que nunca lo defraudará, ni a ti, ni a mi Cuba Libre”.



(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)