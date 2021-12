Presos del 11J viven un infierno, incluso antes de ser condenados

Familiares de detenidos tras las protestas populares del 11 de julio, y de firmantes de la propuesta de la plataforma Archipiélago, denuncian el hostigamiento y las violaciones a sus derechos que enfrentan en prisión.

Este miércoles, el joven Andy García Lorenzo, preso desde el 11J en la prisión La Pendiente, en la ciudad de Santa Clara, y con petición fiscal de siete años de cárcel por los delitos de desacato y desorden público, inició, junto a otros detenidos, una protesta por las pésimas condiciones a las que son sometidos en el penal, informó su hermana, Roxana García Lorenzo.

“Ellos llevan 15 días que no los están sacando para tomar el sol en el patio del penal. Reciben maltratos por parte de los guardias; las llamadas son mínimas -cinco minutos y con muchas interrupciones-, no dejan pasar cartas a los reclusos, entre otros reclamos”, señaló.

El activista de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, Dixán Gainza Moré, preso desde el 11 de julio en la prisión de Kilo 8, en la ciudad de Camagüey, con petición fiscal de 10 años de cárcel por los delitos de atentado y desorden público, quien se había declarado en huelga de hambre el pasado domingo en reclamo de su inmediata liberación, depuso la protesta 24 horas después por el pedido de su familia. El propio DIxán confirmó el hecho en llamada telefónica al activista Jiordan Marrero Huerta.

“Mi hermana fue el lunes al penal y me sacaron de la celda de castigo donde yo estaba en huelga, para verla. Mi hermana me dice que se estaban haciendo unas negociaciones y que yo no podía estar en huelga de hambre en estos momentos, porque esto afectaría ese proceso. Yo no sé si eso es mentira o no, pero basado en eso que me están diciendo, decidí la posposición de la protesta”, dijo el prisionero.

La hermana de Dixan, Disnea Sares Moré, contó en su perfil en Facebook que, en efecto, fue citada al referido penal el lunes por el mayor Juan Miguel, director del penal, y luego de la entrevista le permitieron hablar con el joven.

“Lo sacan de la celda de castigo, esposado y con shakiras puestas, y es suspendida la huelga de hambre después de yo haber conversado con él durante casi una hora… Me dijo claramente que después del juicio, que aún no tiene fecha, que él no aguanta un día más en prisión”, señaló.

En Holguín, el cuentapropista Yunier Antonio Gómez Morgado, firmante de la propuesta de Archipiélago, denuncia que sigue el acoso en su contra por parte de la policía política luego de su detención. El activista permaneció bajo arresto entre el 14 y el 16 de noviembre. Durante ese tiempo, fue interrogado, maltratado y amenazado.

“Yo vivo con mi esposa en el reparto Luz. Salgo todos los días desde aquí para ir a trabajar en el patio de la casa de mi madre, en el reparto Santiesteban. Soy soldador, y cuando tomo el coche, siempre hay una moto parqueada frente a mi casa, y esa misma moto, durante el trayecto del coche, yo me doy cruce con ella dos o tres veces. Me pita, quizás para recordarme que me están siguiendo”, detalló Gómez Morgado.

Añadió que, todas las noches, permanece durante cuatro horas frente a la casa de su esposa una moto y un oficial para vigilarlo. “Me siento indefenso, me siento intimidado, perseguido”, aseguró.