Preso político Silverio Portal pierde visión de un ojo tras golpiza, informa su esposa

El preso político Silverio Portal Contreras, quien enfrenta desde hace meses una delicada situación de salud, fue sacado de celda de castigo, pero ha perdido la visión de uno de sus ojos debido a la golpiza que agentes de la Seguridad del Estado le propinaran 12 días atrás.

Su esposa, la activista Lucinda González, dijo a Radio Martí que la información le llegó a través de una llamada telefónica que le hiciera un recluso de la prisión 1580, en San Miguel del Padrón, La Habana, donde se encuentra encarcelado Portal Contreras.

"Ayer me llamó un preso [y me dijo] que ya había salido de celda de castigo, y que del ojo donde le dieron el golpe, que no ve", afirmó González.

Portal Contreras, activista de la opositora Cuba Independiente y Democrática, fue condenado en 2018 a cuatro años de privación de libertad por supuestos delitos de desorden público y desacato a las figuras de Fidel y Raúl Castro. Su salud se ha deteriorado en prisión.

"A los tres meses de estar en prisión a Silverio le dio una trombosis. El lado derecho (de la cara) lo tiene completamente tumbado, y ahí le ha venido repitiendo isquemia transitoria. Dice que el día 23 de abril a él le repitieron dos, según me informan", explicó su esposa a Radio Martí.

Desde ese día González no ha podido comunicarse con el preso político. La poca información que recibe sobre su situación en la cárcel le llega a través de otros reclusos, o por vía oficial.

"A raíz de que el día 14 [de mayo] viene la Seguridad del Estado a buscar la jaba de Silverio y los medicamentos, me llama un recluso y me dice que está en celda de castigo, porque le dieron tremenda golpiza. Supongo yo que haya sido [la golpiza] el 15 o el 16. Cuando pregunto [quienes lo golpearon], me dicen que fue el oficial que se hace llamar Pedro y el Mayor Seúl, de la Seguridad del Estado", detalló González.

Este martes, recibió la llamada de otro recluso, "porque las voces las conozco", y le informó que Portal Contreras "ya había salido de la celda de castigo, pero que le tenían prohibido el teléfono".

En un foro virtual organizado este martes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), ex prisioneros políticos cubanos denunciaron la impunidad con la que las autoridades penitenciarias abusan de los reclusos.

"A la brutalidad, lo que le seguía era la impunidad. Por ejemplo, hoy están golpeando al preso Silverio Portal", dijo el moderador del foro, el asesor legal y vocero del OCDH, Yaxys Cires.

La pasada semana, la encargada de Negocios de la Embajada de EEUU en La Habana, Mara Tekach, alertó a la opinión pública internacional sobre el estado de salud del preso político cubano.