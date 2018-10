Preso político estará confinado por 3 meses más en celda de castigo del Combinado del Este

La dirección de la cárcel habanera Combinado del Este decidió confinar a tres meses más en celda de castigo al preso político Yosvani Sánchez Valenciano, según explicó a Radio Martí el opositor Zaqueo Báez Guerrero.

Sánchez Valenciano, de 41 años de edad y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), suma 7 años de cárcel por causas asociadas a supuestos delitos comunes que le han sido aplicadas desde que ingresó en 2016 a prisión.

Así lo explicó él mismo en una llamada telefónica que data del 29 de junio de 2017 y que UNPACU hizo llegar a esta emisora.

​“Me llevaron a juicio, después de tomarme declaración me llevaron para Carmen y Juan Delgado (municipio Diez de Octubre), todo fue un teatro, después que leyeron la declaración al público me sacaron una causa, un desacato que inventaron ahí mismo”.

“Mi familia no pudo ir, los únicos que estaban en la sala, como si fueran familia mía eran de la Seguridad del Estado”.

“La fiscal pidió cuatro años, yo estaba por desorden público y en el juicio ‘me dieron un desacato’ (SIC) y otra causa de desacato. Ahora en vez de ser desorden público, son dos desacatos. Yo tenía desorden público, pero el desorden público me lo cambiaron por desacato”.

“Lo que pasa es que me hicieron la mitad del juicio y me dijeron que me iban a llevar allí de nuevo porque no fueron los testigos, no fueron los policías”.

Aunque el reglamento de los establecimientos penitenciarios dicta que las ‘indisciplinas’ son castigadas con 21 días en celdas de aislamiento, Valenciano ha pasado 90 días y va para tres meses más.

Báez Guerrero, coordinador de UNPACU en la ciudad de La Habana, está convencido de que el hostigamiento contra Sánchez Valenciano se debe a las denuncias que ha hecho de las violaciones dentro del sistema penitenciario cubano.