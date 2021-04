Preso político en celda de castigo por denunciar COVID-19 en cárcel de Pinar del Río

La poeta y activista cubana Katherine Bisquet pidió referirse en los términos adecuados a la represión del régimen castrista contra la ciudadanía.

"Desaparición/Secuestro/Tortura/Robo/Dictadura etc. Basta ya de eufemismos. Estas son las palabras que debemos emplear cuando el Estado ordena y la Seguridad del Estado ejecuta y arremete contra los activistas y opositores", escribió la activista del 27N en un comentario en su perfil de Facebook.

"Porque que irrumpan en tu casa un grupo de desconocidos, vestidos de civil, sin una orden policial, te lleven arbitrariamente hacia paradero desconocido, no te permitan reportar a familiares, eso no es otra cosa que secuestrar y luego hacer desaparecer a un ciudadano ilegalmente. Pero que se lleven tus pertenencias (obras de arte) sin ninguna orden salvo la inferencia de una amenaza para el régimen o la justificación de una provocación, no es otra cosa que usurpación y robo con fuerza. Pero que luego, en eso que la SE llama "entrevista" o "conversatorio" (en contra de nuestras voluntades), te sometan a la coacción, a amenazas, a chantajes, a la violación de la privacidad con la intervención de nuestros teléfonos móviles y a un posterior reseteo, sin contar la violencia verbal de esos interrogatorios y la violencia física de los secuestros, eso no es otra cosa que tortura psicológica y física", afirmó la escritora que en noviembre de 2020 fue uno de los acuartelados del Movimiento San Isidro.

"Si el fusilamiento ya no está a la orden del día, sí está el fusilamiento a la reputación y el fusilamiento del alma, de la libertad. Si esto no te basta para entender que vivimos en una Dictadura yo te confirmo que usted es un ser masoquista o privilegiado o simpatizante o ignorante o en el caso más básico, vil", escribió la intelectual nacida en la Ciudad Nuclear de Cienfuegos en 1992.

Bisquet se refirió en su post a Luis Manuel Otero Alcántara, fundador del Movimiento San Isidro, quien fue arrestado en varias ocasiones este fin de semana, su vivienda allanada y confiscadas todas las obras que tenía en su casa, incluido un garrote vil que usaba en su último performance.

"En estos momentos Luis Manuel Alcántara está desaparecido. Y muchos activistas y civiles estamos bajo PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, porque estar sitiado por la policía política bajo ninguna orden jurídica o bajo ninguna investigación legal, no se puede nombrar como prisión domiciliaria. Estamos siendo sometidos a la injusticia de un poder dictatorial que viola todos nuestros derechos con total impunidad y luego se ofende y no acepta el término DICTADURA. Nadie está en la posición moral para desacreditarme y venir a decirme que yo no estoy siendo violentada como en cualquier otra Dictadura. Porque no existen los grados en la violencia. La violencia es una ráfaga de viento fuerte, te lleva o te arrastra o te deja en el lugar si eres pesado y estás protegido, pero en última instancia, siempre te sacude", concluyó la autora.