Preso político del 11J asegura que no aceptará ninguna prebenda del régimen: "No me dieron tiempo ni de expresarme"

El opositor y preso político Francisco Rangel Manzano, quien considera su encarcelamiento totalmente injusto, está decidido a cumplir su sentencia en la cárcel Combinado del Sur, en Matanzas, sin recibir ningún tipo de beneficios.



Regla Burunate, su esposa, relató a Radio Martí que en la visita familiar del pasado viernes, el opositor expresó mantenerse “bien firme” en sus convicciones.



“Fui a la visita el viernes, lo encontré bien firme. Ya él ha escuchado cosas a ‘nivel de pasillo’, no porque se las hayan dicho a él particularmente”, refirió Burunate acerca de comentarios acerca de la existencia de “perspectivas”, supuestamente de modificaciones de condenas, para los manifestantes del 11 de julio.



“Que les iban a dar 'campamento', eso es lo que él ha escuchado, pero dijo que, cuando lo llamen, si lo llaman, él se los va a decir -él es una gente frontal-, que él no quiere pase (permisos). Él dice que no ha hecho absolutamente nada, que el tiempo que le echaron a él, que son cinco años, que es lo que le queda, él los va a cumplir ahí, en la prisión”, detalló la mujer.



“Que ni quiere pase, porque él no ha hecho nada. Desde el primer momento, él no tiene por qué estar preso, y un pase es como si él se portara bien", reiteró Burunate.

Rangel Manzano dijo a su esposa que está preso injustamente, "porque expresarse es un derecho”, y que a él no le dieron tiempo ni de expresarse, "porque sólo caminé ochenta metros, y a los ochenta metros ya a mí me recogieron”, alegó el veterano opositor.



La Dama de Blanco señaló estar de acuerdo con los planteamientos de su esposo. Dijo, además que “hasta el momento, con él no se han metido, pero desde la hora en punto en que él está preso injustamente, él está (siendo) maltratado. Él está preso injustamente y eso es maltrato”, insistió Burunate.

“No quiere pase, ese tipo de ‘beneficios”, que, según ellos (las autoridades del régimen) es un ‘beneficio’. Eso de darles pase, eso él no lo va a aceptar. Él va a cumplir ahí los cinco años […] los cinco años que le quedan, él los va a cumplir, pero ahí, en la prisión”, concluyó la opositora.



Rangel Manzano, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue sentenciado a seis años de privación de libertad por participar en Colón, Matanzas, en las protestas populares que estallaron en decenas de ciudades cubanas el 11 de julio de 2021.



(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)