Preso abandona huelga de hambre tras promesa de ser trasladado a La Habana

Luego de más un mes en huelga de hambre en la prisión de Guamajal de Santa Clara en reclamo de ser devuelto a la 1580, de San Miguel del Padrón, en la Habana, el preso común Luis Mariano Rodríguez dejó la protesta ante la promesa de las autoridades de que será trasladado para la capital.

A consecuencias del prolongado ayuno, Rodríguez pasó "nueve días ingresado en un hospital, encadenado de las manos y los pies", informó el reo en entrevista con la activista Iliana Hernández.

Actualmente en proceso de recuperación en la prisión de Manacas, también en Santa Clara, agrega que si no cumple lo que prometió el Departamento de Prisiones, retomará la huelga.

"Me dieron la esperanza de que (el traslado) puede ser eneste mes de enero o febrero. Yo le dije a ellos que si en febrero no se me había trasladado todavía entonces iba a volver a lo mismo, y no iba a comer más", añadió.

Según Hernández, gestora del proyecto lente cubano, la hermana de Rodríguez había hecho una denuncia en las oficinas de Atención a la Ciudadanía sobre el caso.

"Se dirigió a Atención a la Ciudadanía y desde allí lo localizaron allá en Villa Clara. además, en la 1580 mintieron, y dijeron que el había pedido el traslado para Villa Clara, cosa que es mentira.

Esta es la denuncia que hizo Rodríguez sobre las condiciones a las que son sometidos los presos en la 1580 de San Miguel del Padrón, y que en represalia le costó el traslado:

"Al segundo jefe del Interior, capitán Jorge de la Cruz, el torturador me ha torturado varias veces con las esposas (...) A mí, y a varios presos más, me pone las esposas en los pies, las manos y te enganchan de un banco. El hambre que hay en esta prisión, los plantados que se están muriendo en las celdas y no los atienden...", detalló Rodríguez.