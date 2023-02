Presas políticas cubanas dicen que el próximo estallido antigubernamental será definitivo

Las hermanas Angélica y María Cristina Garrido Rodríguez, presas por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021, en Quivicán, Mayabeque, han divulgado a través de un familiar un manifiesto desde la cárcel en el que aseguran que el próximo estallido antigubernamental en Cuba será definitivo

Angélica, condenada a tres años de privación de libertad, y María Cristina, condenada a siete años, están encarceladas en la Prisión de Mujeres de Occidente, del Guatao, en el municipio habanero La Lisa.

En el documento, que ha hecho público Luis Rodríguez Pérez, el esposo de Angélica, las hermanas hicieron mención a la recién creada campaña Cuba de Luto que demanda la libertad de los prisioneros políticos del régimen comunista.

"Las hermanas Garrido, pedimos, si es que tenemos derecho a pedir algo, que: antes de exigir nuestra libertad, primeramente exijan y peleen por la Libertad de la PATRIA. Esto queremos: que aparezca primero la Patria y después nosotras", afirman las presas políticas.

"Nosotras, marchamos por Cuba; por ella, estamos presas; por ella, fuimos torturadas como animales y por animales, sin misericordia y descuido; por ella, hemos sido y somos torturadas con sabiduría, con refinada técnica; por ella, estamos dispuestas a morir. Les rogamos, insistimos, por la misericordia del Padre, que no malinterpreten nuestra posición; a nadie queremos herir, no queremos tampoco que nos juzguen de ingratas", precisaron en el texto.

Las Garrido rememoraron que el 11 de julio de 2021 "nadie gritó: ¡Libertad! para sí mismo, sino que el grito era para todos y en nombre de todos".

"​¿Esperaremos, ahora que estamos presas por la libertad de todos, que se cambie el libreto? ¡No estamos arrepentidas, estamos orgullosas! Hermanos, el pueblo cubano estalló por su necesidad de ser libres. Nosotras, les preguntamos ¿Alguien marchó por las hermanas Garrido? ¿Marchará el pueblo cubano por las hermanas Garrido? ¡Claro que no! Vendrá otro estallido, eso es seguro; como es seguro que lo harán y esta vez de manera definitiva. Ahora ¿Por qué ocurrirá? ¿Por los presos? ¡No lo creemos! Al menos, según la circunstancia actuales, no será por nosotros, los presos de ahora ( ni siquiera, en el asesinato de bahía honda, aquel pueblo marchó). Pero, cuando existan personas valientes que se organizan, que dan la cara, que corren riesgo, que esgrimen la CAUSA de todos (no la de alguien en particular), entonces, si puede ocurrir el milagro. Lo más importante es, la causa por la que estamos presos, no los presos mismos"​, afirman las cubanas.

Las presas políticas expresaron que su "proclama" busca concientizar y unir a los cubanos en "la causa que, de triunfar, arrancará para siempre el luto del hogar".

"Es cierto, que Cuba está de luto ¡Cuba está de luto, sí! Y no solo por sus presos políticos, pues la isla entera así lo está. Nosotros solamente estamos un poco más preso que el resto del pueblo, sólo eso, un poco más presos, nada más. Hoy, vemos a diario: niños que mueren por inadecuada o inexistente asistencia médica, ancianos que mueren igual, derrumbes que matan donde quiera, hay un hambre atroz, desesperanza, violencia y tanta pérdida de la identidad, que el cubano contempla el destierro como triunfo, como el paraíso, como la meta a ganar. Hermanos, créanme, hay cosas peores que la cárcel! ¡Cuba, ya no es Cuba! Si acaso, Cuba es como nosotras, otra presa, otra torturada más!", denunciaron.