Presa política Sissi Abascal reclama derechos a funcionarios que visitaron La Bellotex

Las demandas de la presa política Sissi Abascal no fueron escuchadas por funcionarios del gobierno que visitaron la pasada semana la prisión La Bellotex, en Matanzas, dijo este lunes a Radio Martí su madre, la activista Annia Zamora.



"Sissi me comenta que llegó la esperada visita, que eran el ministro y el jefe de prisiones de aquí de la provincia de Matanzas, altos oficiales y la directora del penal, que recorrieron toda la prisión y fueron por todos los cubículos", detalló Zamora.



Al llegar al cubículo de Abascal, la presa política intentó hablar con los funcionarios para "exigirle los derechos que ella tiene como presa, y que los están violando", pero "no la dejaron hablar, dijo Zamora.

Abascal intentó, además, entregar a los visitantes un documento confeccionado por su abogado.



"Documento que hace más de tres meses entregué en el tribunal provincial de Matanzas, y me dijeron que a los 15 días me daban respuesta y no me han dado respuesta alguna.



Según la activista, su hija no tiene por qué estar en prisión. "Ella no cometió ningún delito. Manifestarse es algo que está en la Constitución", argumentó.

Los funcionarios que visitaron La Bellotex tampoco escucharon los reclamos de Abascal sobre las condiciones que las prisioneras enfrentan en ese centro penitenciario, y la denegación de beneficios a los que tienen derecho, concluyó Zamora.

Sissi Abascal, la más joven activista del movimiento opositor femenino Damas de Blanco, fue sentenciada a seis años de cárcel por los delitos de "atentado", "desacato" y "desorden público" tras participar en las protestas populares que sacudieron Cuba el 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas.

Las autoridades penitenciarias han amenazado a la presa política con negarle su libertad condicional y extender su condena por negarse a participar en eventos de apoyo al régimen comunista que se realizan dentro de la prisión, según denuncias de sus familiares.



(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)