Presa política Saylí Navarro reitera su decisión de no aceptar el exilio forzoso a cambio de libertad

La Dama de Blanco Saylí Navarro, encarcelada en la Prisión de Mujeres de Matanzas, reiteró su postura de permanecer en Cuba como respuesta a las presuntas coerciones de la Seguridad del Estado que proponen el destierro a los sancionados por participar en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021.

En un mensaje de audio, grabado por teléfono y enviado a la curadora de arte y activista exiliada en Estados Unidos, Carolina Barrero, la presa política se refiere a las afirmaciones de madres y esposas de los manifestantes del 11J acerca de su disposición, y la de sus familiares encarcelados, a emigrar a otro país a cambio de que les condonen sus sentencias.

“Doy a conocer a todos los amigos, a todos los hermanos, conocidos dentro y fuera de Cuba, mi decisión en torno a lo que ha estado ocurriendo, desde los últimos meses, en relación a los sancionados por el 11 de julio y la visitas que han estado haciendo diferentes oficiales de la Seguridad del Estado a las diferentes penitenciarías donde se encuentran los recluidos”.

Tras la liberación de 222 prisioneros del régimen nicaragüense y su deportación hacia Estados Unidos, organizaciones alertaron sobre una posible excarcelación y posterior destierro de presos políticos cubanos. La información no ha sido confirmada por las autoridades de la isla.

La liberación de los prisioneros ha estado sobre la mesa durante las últimas conversaciones de La Habana con el Gobierno estadounidense, y también durante otras sostenidas con instancias de la Unión Europea (UE) y la Iglesia Católica.

Oficiales de la policía política se habrían reunido dentro de algunas cárceles con los presos por el 11 de julio, pero Radio Televisión Martí no ha podido corroborar esta información.

“En mi caso particular, en relación a abandonar el suelo patrio, mis declaraciones antes del 18 de abril de 2022, fecha en que me ingresaron en esta prisión, fueron muy bien claras y fue, precisamente, el hecho de no abandonar mi país, decisión que no ha cambiado ni un ápice a pesar de que justo hoy, 18 de marzo, estoy cumpliendo 11 meses, siguen siendo las mismas, hasta este momento”, dijo Navarro en su mensaje, pero no detalló si las autoridades le propusieron directamente el exilio.

Las expatriaciones forzosas de presos políticos son una práctica usada por el régimen cubano en procesos de negociación política, diplomática y económica: la salida al exilio en 2010 y 2011 de gran parte de los condenados durante la Primavera Negra de 2003, y luego, en 2015, de otros 53 presos políticos durante la Administración de Barack Obama.

“Es mi derecho, como el derecho que tienen todos los cubanos, de salir o no de su país. El mío y el de mi padre, Félix Navarro Rodríguez, continúa siendo el mismo: permanecer en el suelo patrio, aunque la decisión sea extinguir las condenas que ambos, diferentes, tenemos impuesta desde principios de mayo”, recalcó la Dama de Blanco.

Saylí Navarro, y su padre, el líder opositor Félix Navarro Rodríguez, fueron condenados a 8 y 9 años de prisión en relación con las protestas del 11 de julio de 2021, en el poblado de Perico, Matanzas.