Preocupa a atletas cubanos la demora de la visa de EEUU

LA HABANA (AP) - Deportistas de alto rendimiento y directivos cubanos expresaron este viernes su preocupación por la demora en la obtención del visado que les permita participar en el Campeonato Mundial de Atletismo de Oregón, en Estados Unidos que se realizará en dos semanas.



Desde 2017 y en medio de un incremento de las sanciones de Washington contra La Habana se produjo una semiparalización del servicio consular en la Embajada de Estados Unidos en la isla que entorpece conseguir el permiso de viaje, obligando a los ciudadanos a tramitarlos en terceros países, especialmente en Guyana.



En este caso, varios atletas intentaron obtener su visado a través de España -donde estaban entrenando- sin resultados ya que les ofrecían citas para el 2023 cuando la competición tiene lugar este mes.



“Estoy muy emocionada con el campeonato del mundo en Oregón ya que soy la actual campeona del 2019 y estoy preparada para defender mi título”, dijo orgullosa a The Associated Press, Yaimé Pérez Téllez, la lanzadora de disco cubana, pocos minutos después de terminar su entrenamiento diario aquí y escapando del duro sol que golpeaba el Estadio Panamericano de esta capital. “Se nos hizo un poco difícil con el visado”.



Ante lo insólito de la fecha que les ofrecieron los funcionarios para la entrevista, el año que viene, Pérez y sus compañeros detuvieron su preparación, cancelaron algunas presentaciones en circuitos de sus disciplinas y regresaron a Cuba adonde presentaron los expedientes el 21 de junio. Esta vez los representantes consulares aquí les indicaron que esperen ser llamados, explicaron ahora directivos y atletas.



“Nos queda esperar”, comentó a la AP una de las jóvenes promesas del triple salto, Leyanis Pérez Hernández de 20 años. “Si no nos dan la visa sería un golpe bien fuerte. Me estarían negando la posibilidad de ser medallista mundial”.



Los clasificados para Oregón serían 14 atletas que irían acompañados de seis o siete técnicos. El Campeonato Mundial de Atletismo está programado para desarrollarse entre el 15 y el 24 de julio, fecha que se impuso luego de la posposición debido a la pandemia.



Además de Yaimé Pérez Téllez y su compañera Leyanis Pérez Hernández estarían en la comitiva el especialista en salto de longitud, Maykel Massó y el estelar triplista Lázaro Martínez, así como la velocista Roxana Gómez.



Por su parte los directivos indicaron que esperan las visas tal como se comprometió a facilitarlas el comité organizador norteamericano para que sus atletas se luzcan.



“Es la primera gran competencia del ciclo y tenemos muchas expectativas”, comentó por su parte el entrenador Daniel Osorio y directivo de la federación local.



En mayo del 2021 el equipo de béisbol completo debió esperar casi hasta un día antes de comenzar la competencia preolímpica de las Américas que se realizó en La Florida para obtener sus visas que fueron entregadas en Cuba luego de muchas gestiones.



Los directivos aseguraron que las dilaciones estresan a los deportistas e influyen en su rendimiento.



Cuba enfrenta una difícil situación en la esfera deportiva con la salida ilegal del país de deportistas de primer nivel o la deserción de los mismos cuando viajan para competencias. Una crisis que va de la mano con las tensiones económicas en la nación caribeña que viene sufriendo un efecto combinado de la pandemia y las asfixiantes sanciones de Estados Unidos.



“Siento pena por ellos, porque cambian la casaca por cualquier razón monetaria”, comentó Alberto Juantorena, presidente de la Federación Cubana de Atletismo y un legendario bicampeón olímpico.