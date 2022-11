Premio Nobel Oscar Arias apadrina a Yuri Valle Roca y declara que Cuba es, lisa y llanamente, una dictadura

El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz en 1987, Óscar Arias, será el padrino del preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca, condenado el pasado julio a 5 años de privación de libertad.

El comunicador cubano, nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca, está recluido desde el 15 de junio de 2021, actualmente en el Combinado del Este de La Habana.

“Quiero manifestarle al régimen cubano que no se pueden conseguir fines nobles con medios innobles, que con la tortura y la prisión de los hombres y mujeres que se oponen al régimen no van a acallar las voces de quienes han perdido la libertad en su lucha contra la dictadura”, dijo el exmandatario en un video mensaje.

Arias suma su voz a una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo promovida por la ONG checa, Instituto Casla, que tiene como objetivo el estudio y la defensa de los derechos humanos en América Latina.

“Para los que, genuinamente, creemos que la democracia es un derecho de los pueblos, ha pasado de sobra el tiempo de tapar con hojas de parra lo que todos sabemos: Cuba no es una democracia diferente ni ha seguido un camino propio escogido por el pueblo cubano, Cuba es, lisa y llanamente, una dictadura y eso nos duele a quienes amamos la libertad”, indicó Arias.

Presidente de Costa Rica en dos ocasiones, entre 1986 y 1990 y posteriormente entre 2006 y 2010, Arias recalcó que "los presos políticos no existen en las democracias".

“En ningún país libre uno va a prisión por pensar diferente. Quienes vivimos en democracia y libertad debemos alzar la voz para pedir que se libere a Lázaro Yuri Valle Roca. No voy a callarme mientras se sigan vulnerando los derechos humanos en Cuba. No voy a callarme cuando la sola existencia de un régimen como el cubano sea una afrenta a la dignidad humana. He vivido lo suficiente para saber que no hay nada peor que tener miedo de decir la verdad”.

El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner se sumó a esa iniciativa, tomando a su cargo al rapero y activista cubano Maykel Castillo "El Osorbo", encarcelado desde mayo de 2021 en una prisión del régimen.

Hermann Tertsch, miembro del Parlamento Europeo, apadrinará al preso político cubano Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años de privación de libertad tras su participación en las manifestaciones del 11 de julio.