Premian a cubanoamericanos exitosos para combatir prejuicios contra hispanos

La organización FACE, creada hace 37 años para combatir los prejuicios hacia los exiliados cubanos, entregó este jueves sus premios anuales a tres cubanoestadounidenses que han demostrado que "vale la pena que los Estados Unidos reciban a inmigrantes de todas partes del mundo".



Así lo señaló a Efe Aida Levitan, que está al frente de Facts About Cuban Exiles (FACE), antes de una ceremonia en la que dominó el mensaje de que éste es un país de inmigrantes que no puede cerrarse a la llegada de otros y que la mejor arma contra los prejuicios hacia los latinos es publicitar sus éxitos y aportaciones.

Recibieron los premios FACE 2019 César Álvarez, presidente senior del despacho de abogados Greenberg Traurig; Carlos Álvarez, exjugador profesional de fútbol americano y después dedicado a la abogacía y la mediación, y Mike Fernández, presidente de la firma de inversión en empresas de salud MBF Heathcare Partners.

El primero recibió el premio a la excelencia profesional y de negocio, el segundo el premio a la excelencia profesional y deportiva y el tercero el premio a la excelencia empresarial.



Levitan señaló que la organización que preside, creada para ayudar a los cubanos que llegaron a este país a partir de la revolución de 1959, cobra más sentido en una época como la actual donde hay "un creciente prejuicio hacia los hispanos".



Como ejemplo de que los prejuicios existen todavía en Florida, aunque no haya ya carteles que digan "No Negros, No cubans, No Dogs", como los que había en algunos lugares de Miami cuando en 1960 llegó César Álvarez, el presidente senior de una de las diez principales firmas legales del país contó una anécdota reciente.



Le compró hace un mes un carro a su hijo en Palm Beach, a unas 70 millas al norte de Miami, y cuando fue a pagar con un cheque el vendedor le dijo que solo aceptaban un cheque de caja del banco.



En principio, el vendedor le dijo que eran normas de la casa pero después se le escapó que era porque venían "de Miami". "Si yo fuera rubio y me llamara Smith, eso no me habría pasado", dice Álvarez.

Mike Fernández, que salió de Cuba cuando tenía 13 años y vía México llegó a Nueva York, donde empezó a estudiar y luego se alistó en el Ejército, recuerda que en esa época el Gobierno ayudaba mucho a los que recién llegaban.



"Hoy la puerta no es de bienvenida", dice Fernández, que se ha destacado por sus acciones filantrópicas, que en el caso de los inmigrantes se centran en ayudarles con los trámites legales para conseguir quedarse en el país.



"Viene a buscar lo mismo que nosotros, libertad y una vida mejor para sus hijos", subraya.



Fernández no cree que sean positivas las políticas antiinmigrantes, porque precisamente "Estados Unidos es un país de inmigrantes" y cree que a los "votantes blancos" les da cierto "miedo e inseguridad" ver que ellos van siendo menos y los otros más.



A juicio de este empresario, la mejor manera de acabar con los prejuicios es resaltar y divulgar la "contribución positiva" de los hispanos al país.



Subraya que en poca partes se dice que los inmigrantes contribuyen a la economía de Florida con 60.000 millones de dólares en impuestos al año ni tampoco se sabe que hay 318.000 empleadores inmigrantes que dan trabajo a "un millón de ciudadanos americanos".



César Álvarez dice que lo que siempre ha ayudado a combatir los prejuicios son los éxitos, son "la única cosa que cambia la mente".



"Si haces algo bueno en esta comunidad es cuando cambia la mentalidad", dice.

Su hermano menor, Carlos Álvarez, que cuando jugaba fútbol americano era conocido como "la cometa cubana", dijo que conoció la discriminación siendo niño porque "los cubanos eran una cosa nueva en Florida".



A su juicio es un "gran error" no integrar a los inmigrantes en un país donde han hecho "grandes beneficios" y las "grandes innovaciones, las mentes más brillantes" han venido de afuera.



Lleguen con una alta preparación o con poca, "todos quieren venir aquí a triunfar" y eso es algo positivo para el país, dijo.

