Porter se muestra sorprendido por victoria ante el cubano Ugás

En cuestión de 6 días, El Real Madrid perdió 3 veces en casa en 3 competencias distintas y ya prácticamente no tiene nada porqué jugar el resto de la temporada.



Uno pensaría que un club de fútbol del calibre del Real Madrid, fundado en 1902, ha pasado por todo y lo ha visto todo, lo bueno y lo malo.



Pero la semana pasada el equipo blanco vivió su peor semana en toda la historia. Vale la pena recalcar que la semana hubiera sido mala para cualquier club de balompié, pero para el Real Madrid, significa un desastre total y completo y una humillación sistemática en su propio feudo que nunca se le olvidará hasta al más optimista de los aficionados madridistas.



Ojo, este artículo no es para recordarle al Real Madrid que le ha costado mucho ganar sin el delantero portugués Cristiano Ronaldo. Eso será para otro artículo, que me lo estoy reservando para cuando la Juventus de Turín termine su primera temporada con CR7 en su alineación.



Seguimos: En Cuba el "equipo merengue" es uno de los clubes deportivos más queridos por la fanaticada. Me atrevería a decir que según las encuestas que hemos realizado en AL DURO Y SIN GUANTES, el Real Madrid es el club de fútbol favorito de los cubanos, seguido inmediatamente por el Barcelona.

Ahora sí, ¡la histórica y desastrosa semana en detalle!



Real Madrid 0:3 Barcelona. El miércoles 27 de febrero se jugó en el estadio capitalino Santiago Bernabéu el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Irónicamente el partido de ida, jugado en Cataluña, había terminado empatado a 1. El equipo blanco estaba volando alto y jugó una buena primera mitad pero el Barcelona metió 3 goles en la etapa complementaria, ganó el partido 3x0 y eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey con marcador agregado 4x1.



Real Madrid 0:1 Barcelona. El sábado 2 de marzo, de nuevo en el Santiago Bernabéu, volvió a perder el equipo merengue contra el Barcelona. Esta vez en la liga española y la derrota mandó al Real Madrid 12 puntos detrás del equipo catalán en la lucha por el campeonato nacional. Y con solo 12 jornadas restantes en el calendario, y sabiendo lo mal que ha jugado el Real Madrid últimamente, ¿cuántos de ustedes lo ven ganando los 12 partidos que quedan despojando al Barcelona y al Atlético de los 2 primeros lugares de la liga?



Cuidado que para clasificar a la próxima "Champions" el Real Madrid tiene que terminar entre los primeros cuatro de la liga española (actualmente está de tercero.)

Y hablando de "Champions" ¡no se pierdan el próximo párrafo!



Real Madrid 1:4 Ajax Ámsterdam. El martes 5 de marzo vino el puntillazo final. Una vez más el escenario fue el histórico estadio Santiago Bernabéu. El 4 veces campeón europeo Ajax Ámsterdam aplastó, y eliminó, con asombrosa facilidad al equipo blanco, 13 veces campeón europeo, y hasta el 5 de marzo, actual tricampeón consecutivo de la "Champions" en una de las peores palizas jamás sufridas por el Real Madrid en la Liga Europea de Campeones.

Irónicamente los octavos de final de esta competencia habían arrancado bien para el equipo merengue con una victoria 2x1 en Holanda contra el Ajax. Pero en el encuentro de vuelta el equipo holandés impuso su estilo de juego dominando totalmente desde el principio a los locales y la serie terminó 5x3 a favor del Ajax y los madridistas se quedaron, en cuestión de 6 días, sin liga, sin copa, ni Champions League.



El único trofeo o título que pudo ganar el Real Madrid en toda la temporada fue en diciembre cuando conquistó la copa mundial de Clubes de la FIFA. Y estoy totalmente seguro que los merengues cambiarían rápidamente ese trofeo "de segunda categoría" conquistado en diciembre por la incertidumbre de seguir con vida en los cuartos de final de la prestigiosa liga europea de campeones, el trofeo más codiciado y mejor pagado del planeta a nivel de clubes.



Desde ahora ya la gerencia del Real Madrid está viendo a quien contrata para competir la próxima temporada. Hasta entonces, será un verano muy, pero muy largo, para los aficionados madridistas.

