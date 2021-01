Por respeto a los cubanos que sufren, Lázaro Bruzón no se callará por nada ni por nadie

El Gran Maestro cubano del ajedrez, Lázaro Bruzón Batista, dijo que “a esa revolucion le di mucho más que ella a mí”, y que no va guardar silencio sobre lo que ocurre en Cuba.

Las razones por las cuales no puede callar son claras:

“Por respeto a tantos cubanos que han perdido su vida en el mar y otras vías tratando de escapar, por respeto a tantos cubanos que han tenido que salir de Cuba buscando una vida mejor y por respeto a todos los cubanos que están dentro de Cuba sufriendo todas las consecuencias de ese sistema”.

“Mientras en Cuba no exista justicia, no haya libertad ni se acepte por igual a todos los cubanos, seguiré hablando”, subrayó en un texto publicado en Facebook.

“Mientras en Cuba no haya un sistema que nos represente a todos los cubanos sea cual sea su ideología, tendré en mi un gran crítico y no me callaré por nada ni por nadie”, dijo el Gran Maestro. “El que quiera seguir defendiendo aquello por ignorancia o conveniencia que lo haga, yo no lo haré”.

Al concluir su mensaje, dijo que está bien gastado el argumento del régimen de que los críticos critican para recibir dinero. “Nadie me paga un medio, lo hago con enorme placer y lo seguiré haciendo”.

En noviembre del 2020, Bruzón abordó la necesidad de expresarse con libertad. “No hay peor prisión que encerrar tus ideas por temor a las represalias que puedan tomar por el simple hecho de emitir un criterio.”

El pasado 19 de diciembre en Miami, Bruzón y los ajedrecistas cubanos Holden Hernández y Marcel Martínez jugaron simultáneas en solidaridad con el Movimiento San Isidro.

"Estoy consciente de lo que hacen estos artistas (de San Isidro), me identifico con su causa, son jóvenes que luchan por un cambio de cosas que hacen falta en Cuba", dijo Bruzón a la agencia de prensa Efe en Miami.