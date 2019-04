¿Por qué fueron retirados los oftalmólogos cubanos de El Salvador?

El Dr. Carlos Ramos Hinds, miembro de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM) en El Salvador, explicó a Radio Martí cuáles son los requisitos que la Junta exigió al Ministerio de Salud y que habría sido causa del abrupto rompimiento del contrato por parte de Cuba.

La retirada de los médicos cubanos fue confirmada este miércoles por la ministra de Salud, Violeta Menjívar, quien aseguró que la semana pasada regresaron a Cuba los médicos que trabajaban en el hospital Santa Gertrudis, en San Vicente.

En una entrevista para el programa Tras la Noticia, con nuestra colega Cary Roque, el señor Ramos Hinds dijo que en enero pasado la nueva membresía de la Junta asumió sus cargos.

Ramos Hinds informó que la ministra de Salud les solicitó la autorización para el ejercicio temporal de la Medicina en El Salvador para la misión de profesionales cubanos que trabajaban en el la cabecera departamental de San Vicente, pero lo pedía para el periodo de junio 2018 a junio 2019, es decir, de manera retroactiva.

“Nosotros hicimos la observación de que no podíamos autorizar una misión en forma retroactiva. Le mandamos una correspondencia de que podíamos autorizar de enero a junio o de enero a enero, pero además tenía que cumplir con todos los requisitos que en el país se le pide a todo médico extranjero que ejerce temporalmente acá”, indicó Ramos.

Sin la venia del gremio médico

El Dr. Ramos Hinds relató que la ministra les informó sobre la sustitución de tres integrantes de la Misión y cuando les exigieron los nombres de los galenos cubanos y su documentación en regla para efectuar la autorización, no recibieron respuesta.

“Como se habían dado varios plazos para presentar la documentación y nunca lo hicieron, se mandó una inspección para ver cómo estaba el trabajo en el hospital Santa Gertrudis y confirmamos que habían estado trabajando de forma normal, aún sin contar con la autorización para hacerlo”, señaló el galeno salvadoreño.

Ramos dijo que “el ejercicio no autorizado de la Medicina es un delito aquí, y en cualquier parte del mundo”, y por lo tanto enviaron notificación a la fiscalía para verificar si había indicios de que se cometió tal delito.

El ministerio de Salud, recalcó Ramos Hinds, no hizo gestión por regularizar la situación de los profesionales cubanos. “Nuestra sorpresa fue que en lugar de buscar tramitar los requisitos legales para que la misión continuara, decidieron cerrarla, y de un día para otro sacar a todos los profesionales cubanos del país”.

Sin trámite de autenticación consular

En un reportaje del diario El Salvador la señora ministra Violeta Menjívar aseguró que los médicos cubanos "han sido criminalizados” y se empeñó en que va a demostrar que se habían cumplido los procedimientos legales.

Ramos Hinds asegura que no es así. “Hay formas de autenticar una fotocopia (de un título), pero como Cuba no es suscriptor del Convenio de La Haya, los apostilles no sirven para autenticar documentos cubanos”.

El procedimiento, señala el galeno, debió ser por medio de “un trámite de autenticación consular”, en la persona del cónsul de El Salvador en Cuba.

“La otra manera era confrontar los originales con las fotocopias, entonces las fotocopias adquieren validez (…) aquí y en todos lados del mundo piden los originales. Yo lo sé por experiencia directa en Estados Unidos, México y España", aseveró.

¿Convenio o contrato por servicio?

El Dr. Ramos Hinds reveló que luego de revisar el contrato por servicio contraído entre ambos países, la Junta supo de los beneficios que recibían los médicos cubanos, por encima de los profesionales en El Salvador, a saber:

El salario mensual más $250.00 dólares, “como dinero de bolsa”. “Les pagaba alojamiento amueblado, teléfono celular, alimentación, transporte, boletos aéreos para que fueran a Cuba en las vacaciones y al final de la misión. Les pagaba 20 kilogramos de exceso de equipaje; una asistente para que los atendiera, un motorista, y una serie de beneficios con la ventaja de que tenían derecho a celebrar todos los (días) festivos de El Salvador y además todos los festivos de Cuba. Son condiciones laborales… (que) ningún médico en El Salvador tiene”, argumentó.

Ramos concluyó que los médicos salvadoreños “tienen salarios que son la tercera parte de lo que estaban pagando a los profesionales cubanos”.

(Redactado por Luis Felipe Rojas, con informaciones a partir de entrevista de Cary Roque para Radio Martí; Radio Televisión Martí, diario El Salvador y redes sociales).