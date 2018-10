Pompeo sobre restaurar la democracia en Venezuela: "será el pueblo quien lo solucione"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo​, en entrevista con la Voz de América reafirmó el compromiso de la administración Trump de combatir la migración ilegal, pero reconoció que se debe hacer más para mejorar las condiciones de vida en los países del Triángulo Norte. Además, aseguró que siguen trabajando para lograr que Venezuela sea un estado de derecho democrático.

En esta entrevista realizada en Ciudad de México, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que se debe trabajar por una solución que garantice una solución a largo plazo y coincidió, con el país anfitrión, en que la caravana de los migrantes de los países de Centroamérica, que busca llegar a EE.UU. en los próximos días, debe ser detenida.

​VOA. Este es su segundo viaje a México, pero ¿Cuál es el motivo de su visita a México?

Pompeo: A medida que el nuevo gobierno realiza la transición, a partir del primero de diciembre, estaremos trabajando diligentemente para asegurarnos de que tenemos una relación sólida de política exterior con ellos. Así que, ciertamente, estamos trabajando con el gobierno actual. Veré al presidente Peña Nieto en unos minutos y estuve con el secretario de Relaciones Exteriores Videgaray esta mañana. Pero también estaré trabajando con mi nuevo homólogo, Marcelo Ebrard, para garantizar que Estados Unidos y México coordinen los temas de seguridad, comercio y, por supuesto, la migración.

VOA: Estados Unidos acaba de negociar un nuevo acuerdo con México y Canadá. Permítame referirme al tema de la migración. Esa caravana que viene de Guatemala y se dirige a México y luego, presumiblemente, quizás a algún otro lugar, tal vez Estados Unidos. ¿Qué dice México al respecto?

Pompeo: México está de acuerdo en que no es constructivo tener un tránsito migratorio ilegal desde estos países del triángulo norte a través de México hacia los Estados Unidos, por lo que parte de mi misión aquí hoy es coordinar con ellos de una manera que lleve a estas personas, que a menudo son víctimas de coyotes que reciben dinero de estas personas para llevarlas a través de un recorrido muy difícil, niños en muy mala situación; para trabajar con el gobierno mexicano y cumplir la misión del presidente Trump: Asegurarnos de defender la soberanía estadounidense y tener una frontera segura.

​VOA: ¿Cuál es la estrategia de México para detener la caravana?

Pompeo: Estamos trabajando con el gobierno actual, es su estrategia y reconocemos la soberanía mexicana y su derecho a tomar las decisiones de la manera que quieran. Apenas ayer hablaron con la ONU y utilizarán todos los recursos a su disposición para asegurarse de que traten a estas personas con la dignidad y el respeto que merecen. Pero al mismo tiempo, crea una situación en la que entienden que no es fructífero transitar por México hacia los Estados Unidos. Hay varios componentes en esta situación. También hemos trabajado con el gobierno entrante para asegurarnos de que este sea un modelo sostenible, una vez que logremos nuestro objetivo.

VOA: Y luego, me imagino, una de las cosas que debe preocupar, la razón por la que están migrando y lo que están haciendo los Estados Unidos o México, si es que están haciendo algo, para lidiar con la razón por la que están saliendo de sus países de origen.

Pompeo: ​ El nuevo gobierno mexicano tiene una visión de cómo trabajarán para crear empleos y prosperidad en la parte sur de su país. Todos tenemos la visión de tratar de crear oportunidades en Honduras, El Salvador y Guatemala, también en los países del triángulo norte. La mayoría, todas estas personas se están yendo en busca de oportunidades económicas. Simplemente no tienen ninguna y debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para crear un entorno donde no necesiten transitar, no sólo a los Estados Unidos o México, sino a cualquier otro lugar.

VOA: El presidente Trump ha dicho, y estoy segura, quiero decir, que me imagino que las autoridades del gobierno mexicano lo mencionaron, es que si llegan a los Estados Unidos, dos cosas, una es que Estados Unidos cierre la frontera y considere enviar militares a la frontera. ¿Le plantearon eso?

​Pompeo: Hablamos de una amplia gama de alternativas. Alternativas que podría tomar el gobierno mexicano, que podrían tomar los países del triángulo norte y otras que podría tomar Estados Unidos. Somos optimistas, estamos observando lo que ocurre con estas caravanas, que por cierto no son orgánicas, están siendo creadas por fuerzas externas y apoyadas por ellas. Y estamos trabajando diligentemente para asegurarnos de que estas personas entiendan que no les conviene tratar de hacer este viaje hasta la frontera sur de los Estados Unidos.

VOA: ¿Quiénes son esas fuerzas externas? ¿Qué grupos?

Pompeo: “Opositores políticos hondureños están promoviendo la caravana. Si analizas lo que está ocurriendo, esto no es sólo un grupo de personas que casualmente se juntan para formar un grupo grande".

VOA: Antes de México usted estuvo en Panamá. ¿Por qué?

Pompeo: Desde hace mucho tiempo Panamá es socio de los Estados Unidos en seguridad y temas anti-drogas. Conozco al presidente Varela desde hace algún tiempo y quería regresar a hablarles sobre varios temas en los que hay más trabajo por hacer entre los dos países, incluidas algunas preocupaciones que tenemos sobre la inversión china en Centroamérica y Panamá, y en América del Sur, y asegurarnos de que nos entendamos mutuamente respecto a la amplia gama de temas en los que Panamá y los Estados Unidos trabajan juntos, y también las importantes relaciones económicas. Y quería asegurarme de que él entendiese que queremos que ellos inviertan y que también buscamos aumentar la inversión de Estados Unidos en su país".

VOA: ¿Sospecha de los motivos de la inversión china en Panamá?

Pompeo: Sí.

VOA: ¿De qué manera?

Pompeo: Mire, hemos visto esto en todo el mundo. Panamá es afortunado, es un país sofisticado con una economía real y un PIB (Producto Interno Bruto) creciente, por lo que se encuentran en un muy buen lugar con respecto a otros países. Pero hemos observado una actividad depredadora china en países donde aparecen con un montón de dinero y luego les ponen condiciones que ponen a la gente en ese país en una posición terrible en dos, cinco y diez años en el futuro. Está muy bien que los chinos quieran invertir, pero debe hacerse de manera transparente, abierta y en el mejor interés de la gente del país donde invierten, sin alguna restricción que los chinos pongan en caso de que ese país no pueda pagar la deuda en la que están incurriendo.

Un país como Panamá lo tiene muy claro, ellos quieren ser parte de la sociedad occidental. Quieren hacer las cosas de acuerdo con la ley, sin corrupción.

​VOA: Entonces, ¿cómo convencer a Panamá de rechazar el dinero chino? ¿Está Estados Unidos listo para ofrecer su propia inversión?

Pompeo: Un país como Panamá lo tiene muy claro, ellos quieren ser parte de la sociedad occidental. Quieren hacer las cosas de acuerdo con la ley, sin corrupción. Quieren participar en una actividad que sea beneficiosa para su propia gente y tener la capacidad económica para hacerlo. No están en la posición en la que la pobreza en su país los obligue a aceptar dinero, incluso en condiciones onerosas, por lo que sólo se habla de cómo puede ayudar a garantizar que Estados Unidos esté allí para proporcionar alternativas, y que otros países occidentales estén allí también para asegurarse de que entiendan que lo mejor para sus pueblos es participar en actividades comerciales que realmente, a la larga, beneficien a su propia gente.

VOA: Bueno, ciertamente parece que China tiene una mayor presencia allí, especialmente por el hecho de que hace un año Panamá reconoció a China y no a Taiwán. Parece que China ciertamente se está moviendo en esa área.

Pompeo: Sí, China está concentrada en eso y, una vez más, no tenemos ningún problema con la inversión comercial china. Ese es su derecho a competir en el mundo. Estoy convencido de que si competimos con ellos en todo el mundo, lo haremos increíblemente bien. Pero lo que no podemos aceptar y lo que necesitamos para asegurarnos de que todos los países entiendan que cuando aparecen, y parece demasiado bueno para ser verdad, es casi seguro que lo es.

VOA: ¿Le ha planteado a China sobre su comercio en el oeste pero que opera en Panamá?

Pompeo: No he planteado lo de Panamá en particular, pero ciertamente he mencionado lo que consideramos son prácticas comerciales, ya sean empresas estatales, inconsistentes con el buen desempeño en todo el mundo.

VOA: Venezuela también es un problema en este hemisferio, es un estado fallido, el presidente Maduro no parece que esté mejorando. ¿Cuál es la estrategia de Estados Unidos, si es que hay alguna, con Venezuela?”

Pompeo: Hemos sido muy consistentes. Hemos instado al pueblo de Venezuela a que restablezca la democracia en su país y usted ha visto las sanciones que hemos aplicado, no sólo contra el país -que a veces tienen un impacto adverso en el pueblo de Venezuela- sino también contra el liderazgo venezolano y las personas que están presionando a sus propios ciudadanos. Otra razón por la que visité esta parte del mundo es instar a los países de la OEA y de la región para asegurarnos de que tengamos un conjunto coordinado de políticas. Francamente, el grupo de Lima y otras organizaciones han hecho un trabajo muy bueno para presionar al régimen de Maduro y tratar de crear oportunidades para aquellos en Venezuela que desean la restauración de la democracia. Esta es una nación con una enorme capacidad económica, la capacidad de tener riqueza real y lo que necesitan es un estado de derecho y democracia, y seguimos trabajando con el pueblo venezolano para ayudarlos a lograrlo.

VOA: Casualmente estuve en la frontera con Venezuela, hace unos días estuve en Colombia y se ve bastante sombrío.

Pompeo: "Varias cosas, mucha migración allí también.

VOA: Y sin ninguna esperanza, me cuentan historias sobre la esperanza: La industria se ha derrumbado en la medida en que se ha nacionalizado, pero no tienen alimentos en las estanterías. Simplemente está empeorando y Cuba ha penetrado allí.

​Pompeo: Estamos buscando una solución que proporcione democracia a Venezuela y luego puede volver a ser un país con las cosas que usted describió. Es el régimen de Maduro el que ha infligido este conjunto de horribles condiciones de vida al pueblo de Venezuela y, en última instancia, será el pueblo de Venezuela quien lo solucione.

​VOA: ¿Puede Estados Unidos o anticipa que Estados Unidos aumente las sanciones sobre Venezuela?"

Pompeo: "Somos muy consistentes en nuestro patrón de identificación de sanciones que, creemos, producirá un resultado democrático. No quiero revelar lo que haremos mañana. Confío en que encontraremos otras maneras con las que podamos ejercer presión de una forma que convenza a Maduro de que eso no va a funcionar, que no podrá conservar el poder para siempre y que oprimir a su gente de la manera que usted acaba de describir, es inhumano e inapropiado. No es lo que hacen los verdaderos líderes, y esperamos que se produzca una transición liderada por el pueblo venezolano. Estoy seguro de que encontraremos otras situaciones donde las sanciones sean apropiadas.

VOA: Usted habla de transición. ¿Eso quiere decir golpe de estado?¿Usted prevé que Maduro no esté en el poder?

Pompeo: Espero que el pueblo venezolano restaure la democracia en su país. Si ellos eligen a Maduro, bueno, usted sabe, esa sería la elección de los venezolanos. Como usted dijo, describiendo los horrores que Maduro ha infligido sobre su gente, eso me parece poco probable".

VOA: ¿Y el litigio con Citgo? 90 por ciento de los ingresos de Venezuela provienen de su petróleo, de Citgo y ahora qué va a pasar con Citgo que sólo agregue una mayor presión financiera sobre Venezuela?

Pompeo: Ese es un tema muy complicado ya que estamos, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, estamos siguiendo muy de cerca esto y estamos constantemente reevaluando nuestra estrategia de todos los problemas económicos que tienen que ver con Venezuela".

VOA: Este no ha sido su primer viaje esta semana. Usted también estuvo en el Medio Oriente. En Arabia Saudita y Turquía. ¿Cómo describe actualmente la importancia de Arabia Saudita para los Estados Unidos?

Pompeo: Han sido nuestros aliados estratégicos desde principios de la década de 1930 y recientemente han sido aún más importantes. Nos han ayudado a presionar al principal patrocinador estatal del terrorismo, la República Islámica de Irán. Han sido un gran aliado antiterrorista durante nuestra administración. Tenemos vínculos económicos con ellos que son profundos e importantes, un amplio espectro de relaciones estratégicas entre los Estados Unidos y Arabia Saudita.

VOA: Si la investigación que se está llevando a cabo indica que el Príncipe Heredero o el Rey tuvieron una participación más profunda o sospechosa o que la gente está diciendo en los medios de comunicación que está decidido a ser eso. ¿Qué puede hacer Estados Unidos o qué deberían hacer a la luz del hecho de su importancia estratégica?

Pompeo: Bueno, el presidente ha dicho que tendrá que haber alguna respuesta en caso de que el hecho resulte de la manera en que usted planteó la hipótesis. No voy a entrar en lo que esas respuestas podrían ser. Ciertamente, consideraremos una amplia gama de posibles respuestas. Pero creo que lo importante es que los hechos salgan a la luz. Cuando viajé a Arabia Saudita, me reuní con el Rey, me reuní largo y tendido con el Príncipe heredero, me reuní con el Ministro de Relaciones Exteriores Jubeir, y les dejé muy claro que Estados Unidos se toma muy en serio este asunto. Que no aprobamos asesinatos extrajudiciales. Que no aprobamos ese tipo de actividades. Que no es algo que coincida con los valores estadounidenses y que es su responsabilidad, ya que este incidente ocurrió en el consulado. Es su responsabilidad llegar al fondo de esto, exponer los hechos de manera clara, precisa, completa, transparente, de una manera que todo el mundo pueda ver. Y una vez que hayamos identificado el conjunto de hechos, tienen la responsabilidad y la primera instancia de responsabilizar a aquellos dentro del país que puedan haber estado involucrados en cualquier crimen".

VOA: Muy bien, Turquía ha estado en desacuerdo con Arabia Saudita. Esto ciertamente los ha puesto en una situación más complicada a la luz de lo que sucedió. ¿Cuál es la importancia estratégica de Turquía para Estados Unidos? "

Pompeo: "Mi segunda escala esta semana fue en Ankara. Me reuní con el presidente Erdogan y mi homólogo Mevlüt Çavuşoğlu. Tenemos relaciones profundas. Son un aliado de la OTAN. Hemos tenido dificultades con ellos, habían retenido al pastor Brunson. Todavía continúan deteniendo a tres personas empleadas localmente que estaban en nuestra embajada allí, por lo que todavía hay muchos retos en esta relación, pero están ubicados en un lugar increíblemente importante y siempre lo estarán. Son el puente entre Europa y el Medio Oriente, y como miembro de la OTAN, debemos trabajar para continuar mejorando esa relación, de modo que podamos trabajar juntos para lograr los objetivos de la OTAN y los fines en lugares donde Turquía y Estados Unidos tienen intereses, incluyendo los desafíos en Siria en la actualidad. Creo que hay maneras reales donde podemos trabajar con Turquía respecto a Siria y obtener mejores resultados para el pueblo sirio".

VOA: Es increíblemente complicado, ¿no?"

Pompeo: Es complicado.

VOA: Completamente complicado. Muy bien, Corea del Norte, usted estuvo recientemente en esa región y se anunció que algunos ejercicios militares con Corea del Sur se postergarán, los que estaban programados para diciembre. ¿Anticipa usted una reunión entre Kim Jung-un y el presidente Trump en un futuro cercano?

Pompeo: Yo sí.

VOA: ¿Cómo define usted “un futuro muy próximo?

Pompeo: No puedo decirle cuándo será, ya que aún no se ha fijado fecha, pero el presidente se ha comprometido a hacerlo. Estamos trabajando para encontrar fechas, horas y lugares que funcionen para cada uno de los dos líderes. Tengo muchas esperanzas de que tengamos reuniones de alto nivel aquí en la próxima semana y media aproximadamente, mi homólogo y yo para continuar esta discusión. De modo que cuando los dos se reúnan, haya una oportunidad real para dar otro gran paso adelante en lo que se refiere a la desnuclearización. El presidente Kim reiteró su compromiso con eso cuando estuve con él, creo que hace dos semanas. Que respalda el compromiso que asumió con el presidente Trump en Singapur el 12 de junio, y tenemos la intención de hacer todo lo posible para asegurarnos de que él cumpla con eso para que pueda llegar al día cuando la gente de Corea del Norte tenga un mejor futuro. El presidente Trump está decidido a ayudar a Corea del Norte a lograrlo.

VOA: ¿Qué es lo que más le sorprendió de las negociaciones con Kim Jung-un?

​Pompeo: Caramba, no hay mucho que me sorprenda. En el sentido de que esto ha sido muy difícil durante décadas, Corea del Norte ha dependido de su arsenal nuclear o la promesa del mismo, como su eje para su seguridad. Y entonces, para tomar la decisión de transición, para tomar esa decisión estratégica que el presidente Kim nos dice que tomó, que ellos ya no necesitan su arsenal nuclear para que su país tenga éxito, es un desafío muy difícil para un líder norcoreano. Me complace que él haya tomado esta decisión, pero ejecutarla es complejo y tomará tiempo, y mientras podamos continuar haciendo proceso, progreso, y no se disparen misiles ni se realicen pruebas nucleares para perfeccionar su programa aún más, entonces creo que todo será para bien.

VOA: Gracias, señor secretario.

Pompeo: "Gracias, Greta".