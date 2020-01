Pompeo: "Tratamos de crear espacios para que florezca la democracia en Cuba"

El secretario de Estado Mike Pompeo afirmó, durante su visita a Miami este jueves, que Estados Unidos siempre considera con mucho cuidado las sanciones que impone al régimen cubano "porque el objetivo de nuestra misión es hacer todo el esfuerzo para no dañar al pueblo cubano".

"(Tratamos) exactamente lo opuesto: crear espacios donde haya oportunidad para que florezcan la democracia, la libertad y la economía dentro de Cuba, sin llenarle los bolsillos al liderazgo corrupto allí", afirmó Pompeo durante una entrevista con la periodista Nora Gámez, del diario El Nuevo Herald, en el hotel Four Points.

A la pregunta sobre si la administración estaba considerando medidas adicionales contra el régimen cubano y, si ese era el caso, cómo se podía asegurar de que las mismas no afectaran a las familias cubanas, Pompeó respondió:

"Es algo que siempre consideramos. Amamos al pueblo cubano. Le deseamos un éxito enorme. En realidad, empleamos mucha energía y tiempo en ayudarlos a que tengan éxito (...) Las políticas de administraciones anteriores estuvieron poniendo mucho dinero en los bolsillos del régimen. Los mismos líderes, los mismos dictadores, los mismos comunistas que han reprimido al pueblo de Cuba por décadas, estaban siendo respaldados, apoyados por parte de la actividad comercial que estaba teniendo lugar".

Interrogado sobre si creía que la política de sanciones de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela estaba funcionando y si existía un "plan B" en Washington, Pompeo declaró que "estamos decididos a apoyar al pueblo venezolano en su clamor por democracia. Maduro ha destruido las vidas de tantos venezolanos. Unas seis millones de personas habrán huido del país para el final de este año. Eso es casi el 20 por ciento de la población venezolana. Por lo tanto, nuestra misión ha sido construir una coalición global y hemos hecho eso".

El secretario de Estado amplió que "más de cuatro docenas de países han reconocido al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como su líder electo. Tuve la oportunidad de verlo hace un par de días atrás. Es fuerte. Está logrando apoyo a lo largo del país. Maduro sigue allí. Está apoyado por las fuerzas de seguridad cubanas, respaldado por Rusia".

Subrayó que Estados Unidos "está haciendo su mayor esfuerzo para negarle al régimen de Venezuela los recursos y la capacidad para continuar imponiendo una tiranía al pueblo venezolano. Tratamos de apoyar el movimiento democrático en Venezuela, junto a nuestros aliados en la región, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima y los países de Europa, quienes quieren una mejor vida para los venezolanos".

Según Pompeo, "todo lo que pedimos es elecciones libres y justas. Tenemos confianza de que, cuando el pueblo de Venezuela consiga eso, podremos reconstruir su gran democracia y su economía".

Sobre el hecho de que Maduro ha pedido negociaciones con Estados Unidos, pero no ha enviado ninguna señal de que quiera negociar su salida, y si Estados Unidos estaría dispuesto a garantizar de que no sería enjuiciado si abandona el poder, Pompeo comentó:

"No hemos visto indicación, a pesar de muchas conversaciones -los noruegos lideraron una conversación, otros a lo largo del mundo han tenido contactos con gente cercana a Maduro- de que esté (Maduro) preparado para permitir elecciones libres y justas en Venezuela (...) Vamos a seguir trabajando para conseguir eso. No sabemos precisamente -como no sabíamos la fecha exacta cuando la Unión Soviética iba a caer- cuando el régimen de Maduro va a salir, pero sabemos que ese día está llegando".

Sobre un posible viaje de Guaidó a Estados Unidos y un encuentro con el presidente Donald Trump, el secretario de Estado apuntó: "Hay que ver. Tuve la oportunidad de reunirme con él en Bogotá. Fue tremendo (...) Se reunió con líderes europeos durante su viaje a Bruselas (...) Creo que Juan Guaidó quiere estar con el pueblo venezolano. Esos son los que lo eligieron, los que lo hicieron el líder electo de ese país. Esas son las personas por las que él ha enfrentado un riesgo tremendo".

En el tema de la seguridad de Guaidó a su regreso a Venezuela y si alguna acción contra él del régimen de Maduro sería considerada una línea roja por parte de Washington, Pompeo subrayó:

"Creo que el régimen de Maduro entiende muy claramente que arrestar a Juan Guaidó o a otros altos líderes de la Asamblea Nacional es algo que nosotros -no solo Estados Unidos, pero los líderes en todo el mundo que han apoyado la democracia en Venezuela- veríamos como un serio ataque contra las libertades y los derechos del pueblo venezolano.